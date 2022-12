Ferrari regala un Natale speciale a tre appassionati [Video]

La Ferrari ha fatto sempre sognare, sia i grandi che i piccoli. Tante persone, nel corso degli anni, hanno cercato di vivere quanto più da vicino le emozioni del mito. Qualcuno è pure riuscito a comprare una “rossa”, ma la casa di Maranello ha fatto nel 2022 il regalo più bello ad altri appassionati. Si tratta di tre ferraristi che, otto lustri fa, quando erano dei bambini, avevano scritto ad Enzo Ferrari.

Lettere d’amore per il marchio emiliano

In quelle missive, i destinatari del cadeau, esprimevano il loro amore per il mito e i loro sogni “rampanti”, talvolta difficili da soddisfare. In un caso c’erano anche dei disegnini, su possibili nuove auto. Quelle lettere, come tutte le altre, avevano ricevuto risposta dal Commendatore, che riteneva molto importante dare un riscontro cartaceo. Purtroppo il sogno di visitare la fabbrica e di fare un giro su un’auto sportiva del marchio era rimasto nel cassetto. Del resto, non era possibile accontentare tutta la gente che faceva quel tipo di richiesta. Il segno di riconoscenza epistolare del leggendario personaggio modenese dava già la migliore prova del rispetto nei confronti dei mittenti.

Enzo Ferrari conservava tutto

Pochi sapevano che le lettere inviate al fondatore del mito venivano scrupolosamente custodite negli archivi aziendali, come preziosi cimeli. Qualche mese fa è successo che degli uomini del “cavallino rampante” ne abbiano rilette alcune, inviate 40 anni or sono. Nel farlo, hanno tratto delle belle emozioni. Così è nata l’idea di soddisfare, prima di Natale, alcuni dei desideri espressi negli scritti.

Selezione difficile per il dono

La scelta, dopo un’attenta selezione, è caduta su tre appassionati, che gli uomini delle “rosse” hanno cercato di rintracciare, riuscendo nell’impresa. A quel punto, li hanno invitati a Maranello, per una full immersion nel cuore del mito. Qui i tre ex bambini hanno potuto rileggere le loro lettere, fare un giro con le supercar del “cavallino rampante” e visitare il sito produttivo. Ciliegina sulla torta, l’incontro con Piero Ferrari, figlio di Enzo, che è andato a trovarli. Facile immaginare il loro entusiasmo, che si coglie in pieno nel video messo in rete dalla casa emiliana, la cui visione è altamente consigliata.