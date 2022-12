Ferrari Purosangue by Ildar Project

La Ferrari Purosangue è una new entry dell’automotive, ma esistono già alcuni rendering che mostrano il suo aspetto con delle modifiche sportive per la sua carrozzeria. L’ultimo ad aver dato la propria interpretazione è l’artista digitale Ildar, che ha creato un imponente bodykit e delle ruote massicce per il primo modello a ruote alte della Ferrari.

Il kit by Ildar

Il Purosangue monta di serie un assetto sportivo ma Ildar Project ha fatto un ulteriore passo avanti offrendo sia dei paraurti anteriori che posteriori più aggressivi. Il pezzo forte della casa, però, sono i cerchi in lega forgiati con finitura nera offerti dal marchio russo Vissol Wheels. Le nuove ruote sembrano possedere un diametro molto più grande rispetto a quelle della Purosangue di serie che misurano, invece, 22 pollici nella parte anteriore e 23 pollici nella parte posteriore. Gli pneumatici sono significativamente più larghi di quelli standard.

Le modifiche per la Ferrari Purosangue

Altre modifiche includono lo splitter evidente nella parte anteriore e gli accenti in fibra di carbonio sul paraurti. Lo stemma del Cavallino Rampante è stato rimosso dalla feritoia del paraurti, cosa che certamente funziona bene, senza comunque far scompare definitivamente lo stemma principale che è montato sul muso.

Sportività garantita

Il sapore sportivo è esaltato dalla grafica nera sul cofano in abbinamento alle calotte degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio. La parte posteriore ha uno spoiler montato sul tetto di dimensioni molto grandi, alette aggiuntive sopra i fanali posteriori a LED e un diffusore ridisegnato che ospita alcuni terminali di scarico quadrupli grandi e una luce di stop in stile F1.

Ferrari Purosangue, è solo un render

La Ferrari Purosangue con il widebody di Ildar rimarrà probabilmente solo un esercizio di stile digitale, anche se sicuramente molti tuner offriranno opzioni simili nel prossimo futuro. L’unico problema è la lunga lista d’attesa per il SUV, poiché l’elevato interesse dei clienti ha costretto la Ferrari a sospendere gli ordini fino a quando la produzione non sarà in grado di recuperare.