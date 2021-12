Ferrari Portofino M: video spia della versione più sportiva?

Il canale Varryx di Youtube ha pubblicato il video spia con protagonista la Ferrari Portofino M, ma caratterizzata dalla presenza del camouflage. Dato che la cabriolet della Casa di Maranello è stata rinnovata recentemente, sono molte l’ipotesi al riguardo dell’esemplare beccato in fase di collaudo.

Ancora più sportiva?

Per far fronte alle sempre più stringenti richieste di riduzione delle emissioni di CO2, la nuova Ferrari Portofino M potrebbe adottare la tecnologia Mild Hybrid da 48V. Tuttavia, non è esclusa la versione più sportiva, proposta come Portofino T o GT, con il motore 3.0 V6 biturbo a benzina da 663 CV di potenza della nuova 296 GTB, oppure con il propulsore 3.9 V8 sovralimentato a benzina da 720 CV di potenza della supercar F8 Tributo. Inoltre, potrebbe essere anche iniziato lo sviluppo della sostituta.

‘Alter Ego’ della Roma

La nuova Ferrari Portofino M, svelata quest’anno, è equipaggiata con l’unità a benzina 3.9 V8 sovralimentata da 620 CV di potenza. Con il rinnovamento estetico, la vettura ha beneficiato delle innovazioni tecniche già introdotte dalla coupé granturismo Roma.