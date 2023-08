Ferrari: online il primo trailer del film sulla vita del suo fondatore [VIDEO]

Ferrari, è il film diretto da Michael Mann e interpretato da Adam Driver, che racconta la vita e le sfide del fondatore della casa automobilistica del cavallino rampante Enzo Ferrari. Il film è ambientato nel 1957, un anno cruciale per la storia della casa di Maranello, che dovette affrontare varie difficoltà, la tragedia di Le Mans e i problemi personali e finanziari di Enzo. Dopo varie vicissitudini di recente il regista ha confermato che il film è finalmente in lavorazione e presto potrebbe arrivare nelle sale.

E’ stato pubblicato il primo trailer del film “Ferrari” sulla storia del fondatore del cavallino rampante

A pochi giorni da questo annuncio online è apparso il primo teaser trailer del film. Nel trailer viene pronunciata solo una frase: “Se sali su una delle mie macchine, sali per vincere”. Il trailer del film mostra alcune scene emozionanti che vedono per protagonista proprio Enzo Ferrari che in 60 secondi vive un turbinio di emozioni. Come accennato nell’intervista pubblicata nei giorni scorsi, il film sarà piuttosto violento e non eviterà di mostrare il famigerato incidente della Mille Miglia in grande dettaglio.

Nel film Driver recita accanto a Penelope Cruz nei panni della moglie di Ferrari, Laura e Shailene Woodley nei panni della sua amante Lina Lardi. “Ferrari” sarà presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia quest’anno ed è distribuito da Neon negli Stati Uniti. Da questo primo trailer sembra chiaro che le auto forniranno una colonna sonora drammatica a quelle che sono le vicende personali del fondatore del cavallino rampante.