Solo l’1% di tutte le Ferrari è verde, ma la situazione potrebbe cambiare

Le Ferrari sono famose per il loro colore rosso, che rappresenta la passione, la velocità e la sportività. Tuttavia, non tutte le Ferrari sono rosse, e tra le altre tonalità disponibili, una delle più rare è il verde. Secondo la stessa casa automobilistica di Maranello solo l’1% di tutte le auto del cavallino rampante esistenti sono state verniciate di verde. Si tratta di una percentuale molto bassa, se si considera che il verde è uno dei colori più popolari per le auto in generale, e che simboleggia la natura, l’ecologia e la speranza.

Le Ferrari verdi sono tra le super car del cavallino rampante più rare in assoluto

Le Ferrari rosse risalgono agli albori degli sport motoristici. Le auto da corsa venivano verniciate in base al paese di origine, con aziende italiane come la casa di Maranello obbligate a utilizzare il rosso. Da allora, il colore è diventato una firma per il marchio del cavallino rampante. Questo ovviamente non significa che non vi siano state auto verdi molto popolari. Tra queste segnaliamo la LaFerrari Signal Green e la concept ibrida 599 GTB HY-KERS in un deciso verde opaco.

Tuttavia le cose potrebbero presto cambiare. Si dice che quest’anno il verde sia il colore preferito nella moda e nell’interior design, ispirando il Direttore Creativo Design della Ferrari Rocco Iannone a incorporarlo nella sua collezione. Inoltre con il programma Tailor Made del marchio, i clienti possono personalizzare la propria auto a proprio piacimento. Dunque le possibilità di vedere più Ferrari verdi in futuro.