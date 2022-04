Ferrari LaFerrari: all’asta il prototipo utilizzato nei test stradali

Il 14 maggio 2022 a Monte Carlo, la celebre Casa d’aste RM Sotheby’s metterà in vendita all’incanto una vera e propria vettura “laboratorio” più unica che rara. Stiamo parlando un prototipo dell’hypercar Ferrari LaFerrari utilizzato dalla Casa di Maranello per testare su strada la vettura. La protagonista di questa vendita all’asta è stata utilizzata dal team di collaudatori del Cavallino rampante prima del 2013, anno in cui l’hypercar ibrida fu presentata ufficialmente e in grande stile, con lo scopo di sfidare vetture ad altissime prestazioni come McLarenP1 e Porsche 918 Spyder.

Travestita da 458 Italia

In occasione degli immancabili test su strade aperte al pubblico dedicate al bolide di Maranello, Ferrari aveva allestito questo speciale muletto sulla base di una 458 Italia profondamente modificata ed equipaggiata con meccaniche e tecnologie de LaFerrari, a partire dal powertrain ibrido dotato del V12 6.3 litri aspirato.

Camuffature mobili

Osservando la vettura è possibile notare i pannelli rimovibili dedicati al camuffamento della vettura e studiati per evitare che le tecnologie utilizzate fossero oggetto di spionaggio industriale. E’ inoltre possibile notare una serie di fili e cavi messi in bella vista probabilmente per facilitare al massimo le operazioni di modifica durante i test.

Solo da collezione

Questo è uno dei pochissimi muletti utilizzati da Ferrari per i test e successivamente messi in vendita, considerando che di solito queste vetture vengono demolite o utilizzate per altri test. L’auto era stata acquistata nel 2016 da un collezionista privato e ora verrà messa nuovamente in vendita con l’obiettivo di entrare nel garage di un nuovo e fortunato proprietario anche se quest’ultimo non potrà guidarla in strada perché l’auto non può contare sulle omologazioni necessarie.