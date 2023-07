Ferrari KC23: la one-off del cavallino rampante protagonista al Goodwood Festival of Speed [VIDEO]

Grande sorpresa all’edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed con il debutto mondiale della nuova Ferrari KC23. Si tratta dekka vettura one-off del cavallino rampante, di cui vi abbiamo mostrato le prime immagini ufficiali nei giorni scorsi. Questa auto è stata realizzata solo per la pista e basata sulla meccanica della Ferrari 488 GT3 EVO del 2020. Ci sono voluti tre anni per sviluppare questa auto da pista commissionata da un facoltoso cliente e realizzata dal reparto “Progetti Speciali” sotto la direzione stilistica di Flavio Manzoni.

In un video si vede la performance di Ferrari KC23 al Goodwood Festival of Speed

La carrozzeria completamente nuova della Ferrari KC23 è realizzata in fibra di carbonio. Essa adotta una vernice speciale a 4 strati denominata Gold Mercury. Segnaliamo inoltre che sono presenti nelle fiancate posteriore e negli sportelli delle prese d’aria adattive che si aprono a seconda della velocità della vettura per meglio raffreddare il propulsore. Interessanti alcuni richiami stilistici come le luci frontali che ricordano la 499P e la “lama” posteriore ispirata alla concept Vision Gran Turismo.

Come abbiamo detto meccanicamente adotta il motore da 3.9 litri V8 Twin-Turbo della vettura da corsa capace di sviluppare 600 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima.La vettura dunque è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione di Goodwood Festival of Speed 2023 come si vede da questo interessante video che vi proponiamo.