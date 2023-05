Ferrari, John Elkann: ‘Il brand è alla continua ricerca di eccellenza e innovazione’

John Elkann, presidente di Ferrari, ha consegnato a Maranello diverse borse di studio (esattamente 104) ai figli dei dipendenti che lavorano quotidianamente all’interno dell’iconico stabilimento della casa automobilistica modenese.

“La consegna delle borse di studio intitolate al nostro fondatore mi sta particolarmente a cuore. È un momento importantissimo perché testimonia concretamente l’impegno continuo di Ferrari nella ricerca di eccellenza e innovazione. Rafforzare le fondamenta di questa ricerca è una nostra responsabilità, ed è proprio per questo che ritengo l’educazione la chiave della nostra ambizione”, ha detto il top manager.

Nuovo record di formazione ai suoi dipendenti nel 2022

Soltanto nel 2022, Ferrari ha erogato oltre 79.000 ore di formazione ai suoi dipendenti, stabilendo un nuovo record. Elkann ha ribadito che il cavallino rampante crede molto nel ruolo dell’educazione come chiave per un progresso sostenibile, che non si limita soltanto a erogare formazione all’interno dell’azienda.

“Vogliamo essere membri attivi delle nostre comunità, supportarle nel loro sviluppo. E lo facciamo ponendoci al fianco di numerosi giovani nei percorsi di crescita scolastica e professionale, prestando attenzione al rafforzamento delle metodologie e delle competenze didattiche a tutti i livelli”, ha spiegato Elkann.

A Maranello sorgerà la prima Comunità Energetica di Ferrari

Il presidente di Ferrari fa riferimento alla nuova Comunità Energetica che prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da circa 1 MWp entro dicembre su un terreno di 10.000 m² inutilizzato, vicino al Circuito di Fiorano, che produrrà energia per la comunità locale.

“Sarà la prima di tipo industriale mai promossa e sostenuta in Italia da un’azienda a beneficio del proprio territorio”, ha sottolineato John Elkann.