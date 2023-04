Ferrari Hypercar: nuovo avvistamento per l’erede di LaFerrari [VIDEO]

La futura Ferrari Hypercar erede di LaFerrari è stata nuovamente avvistata in versione prototipo camuffato in un video spia pubblicato da Varryx sul suo canale di YouTube. Questo modello della casa automobilistica del cavallino rampante è conosciuta al momento con il nome in codice F250 e sarà il noto successore della LaFerrari. Non conosciamo molti dettagli su questa futura Hypercar, ma sappiamo che avrà sicuramente un propulsore ibrido. Per capire ciò è sufficiente guardare i segnali di avvertimento elettrici su tutto il corpo del prototipo che vi mostriamo in questo video spia.

Nuovo video spia del prototipo della futura Ferrari Hypercar ibrida

Ferrari Hypercar Arriverà tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 è avrà un motore con potenza superiore ai 1.000 cavalli. Questo è solo l’ultimo di numerosi avvistamenti del prototipo. Questo rappresenta il segnale che lo sviluppo di questo modello ormai iniziato da un bel po’ dovrebbe essere arrivato in una fase finale di test. Le vistose camuffature non ci permettono di intuire con precisione quello che sarà il design di questa auto. Non si capisce nemmeno se il muletto dispone della carrozzeria definitiva o meno. Un elemento che certamente spicca guardando il filmato è la presenza di una enorme ala posteriore che potrebbe far presagire ad una futura versione ancora più estrema.

Altri elementi molto interessanti che si notano guardando questo filmato sono le ampie prese d’aria sul cofano e dietro le portiere e i due terminali di scarico in posizione rialzata. Si spera naturalmente che giò nel corso delle prossime settimane possano arrivare notizie più precise a proposito di questo atteso modello del produttore di Maranello.