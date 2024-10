Ferrari F80: le riprese in pista ad Imola per le Finali Mondiali | Video

Grande interesse, alle Finali Mondiali Ferrari 2024 di Imola, è stato suscitato dalla nuovissima Ferrari F80, che si è mostrata in forma statica e dinamica, con alcuni minuti di azione sulla pista del Santerno, davanti agli occhi del folto pubblico. L’evento è stato animato da varie sessioni, che hanno coinvolto i programmi F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme e Club Competizioni GT. La miscela di questi appuntamenti ha animato i 4.909 metri del circuito emiliano, regalando emozioni speciali ai presenti.

Di particolare richiamo l’ingresso in pista della supercar di punta del “cavallino rampante”, fresca di presentazione. La Ferrari F80, infatti, ha calamitato gli sguardi, generando alti livelli di curiosità. Per la prima volta è stato possibile ammirarla, senza veli, sul manto d’asfalto, insieme ad altre auto del marchio. Questo ha reso più realistico il giudizio estetico tratto dai presenti.

Accanto a lei, ad Imola, le 499P impegnate nel Mondiale Endurance, che ne hanno ispirato la matrice tecnica. Un modo per sottolineare il suo DNA da corsa. Con la nuova auto sportiva, la casa di Maranello ha spinto ancora più alto l’asticella ingegneristica e prestazionale. Ricordiamo che la Ferrari F80 si giova della grinta di un sistema propulsivo in grado di sviluppare una potenza complessiva di 1.200 CV. Mai un mezzo stradale del marchio emiliano si era spinto così avanti.

Anche la ricerca tecnologica, aerodinamica e costruttiva sono state al top, pur in presenza di un frazionamento più basso rispetto ai modelli che hanno preceduto la nuova opera, nell’ambito della sua famiglia, composta da GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari. Qui la forza dinamica giunge da un 6 cilindri biturbo e ibrido, da 3.0 litri di cilindrata. Le performance sono al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.1 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 5.75 secondi. La punta velocistica è nell’ordine dei 350 km/h. Per gli approfondimenti tecnici su questa perla ingegneristica rimandiamo al precedente post. Qui le attenzioni sono tutte per il look, offerto in forma dinamica, durante le Finali Mondiali Ferrari 2024 di Imola. Buona visione!