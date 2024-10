La Ferrari F80 segna un nuovo capitolo nell’evoluzione delle supercar, stabilendo standard senza precedenti grazie alla combinazione di potenza estrema e innovazioni tecnologiche. Il cuore pulsante della F80 è un V6 plug-in hybrid da ben 1.200 cavalli, rendendola non solo la Ferrari stradale più veloce mai prodotta, ma anche una delle auto più rivoluzionarie nel panorama automobilistico globale.

Potenza e innovazione tecnologica

Il motore V6 a 120 gradi, derivato dalla Formula 1 e dalla Ferrari 499P, è stato completamente riprogettato per offrire prestazioni eccezionali. Questo propulsore, con 900 cavalli derivanti dal motore a combustione interna e 300 cavalli aggiuntivi forniti dall’elettrico, è in grado di sprigionare una potenza da capogiro. La Ferrari F80 scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,15 secondi e raggiunge i 200 km/h in soli 5,75 secondi. Prestazioni che la posizionano come un’autentica regina della velocità su strada.

Design ispirato alla Formula 1

Uno degli aspetti più distintivi della F80 è l’abitacolo con configurazione 1+, che rappresenta una novità assoluta nel mondo delle supercar. Il posto di guida è al centro del progetto, con un design che ricorda quello delle monoposto da corsa. Come sottolineato da Flavio Manzoni, responsabile del Centro Stile Ferrari, l’obiettivo era di creare un abitacolo che garantisse una simbiosi perfetta tra pilota e macchina. L’idea di spostare i sedili su due livelli sfalsati permette di avere un passeggero “nascosto”, integrato nell’abitacolo senza compromettere l’esperienza di guida del pilota.

L’effetto visivo è quello di una monoposto carenata, con una cabina compatta che richiama le proporzioni delle auto da corsa. Ogni dettaglio dell’interno è stato sviluppato per mettere il pilota al centro dell’attenzione, con i comandi perfettamente ergonomici e un quadro strumenti focalizzato sull’esperienza di guida.

Prestazioni estreme su strada e pista

La Ferrari F80 non è solo un gioiello di design, ma anche una macchina che porta le prestazioni a nuovi livelli. Grazie all’utilizzo di tecnologie derivate dal mondo delle competizioni, come la stampa additiva e l’aerodinamica avanzata, la F80 è progettata per offrire il massimo sia su pista che su strada. Le sospensioni attive e l’assetto aerodinamico contribuiscono a creare un effetto suolo incredibile, generando ben 1.050 kg di carico verticale a 250 km/h.

Il telaio multimateriale, composto da fibra di carbonio e alluminio, conferisce alla vettura leggerezza e rigidità, rendendola maneggevole anche alle alte velocità. La scocca, realizzata con tecnologie avanzate derivate dalla Formula 1, assicura che ogni elemento sia progettato per ottimizzare l’efficienza aerodinamica.

Una nuova era per i motori Ferrari

Il V6 ibrido della F80 segna un importante passo avanti per Ferrari, che ha deciso di privilegiare la prestazione pura rispetto alla tradizione. Con l’aggiunta di un turbo elettrico e un assale anteriore elettrico, la F80 diventa la prima vettura Ferrari ad avere quattro ruote motrici. Il sistema ibrido è stato progettato interamente in casa a Maranello, con una batteria ad alta tensione posizionata nel vano motore posteriore per mantenere il baricentro basso e migliorare la dinamica del veicolo.

L’innovativo sistema di gestione energetica, che include un convertitore DC/DC capace di gestire contemporaneamente tre livelli di tensione, contribuisce a ottimizzare le prestazioni elettriche della vettura, riducendo al minimo il peso complessivo.

Edizione limitata e prezzo da capogiro

Con soli 799 esemplari previsti per la produzione, la Ferrari F80 è destinata a diventare un oggetto di culto per collezionisti e appassionati. Il prezzo? Ben 3,6 milioni di euro. Un investimento che garantisce l’accesso a una delle supercar più esclusive e avanzate mai realizzate.