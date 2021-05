Ferrari F50: il suo V12 si scatena a Londra [Video]

Emozioni speciali a Londra per le danze urbane di una Ferrari F50 di color Argento Nurburgring, che inebria i passanti con il sound mozzafiato del suo cuore. In questo caso, l’intensità delle note è ancora più forte per la presenza di uno scarico modificato, che non priva il modello delle sue armonie sonore, ma le propone ad un volume più alto, grazie alla rimozione del catalizzatore. Impossibile resistere al richiamo di questa coinvolgente voce, che profuma di corse e di storia. Roba che le hypercar elettriche possono solo sognare. E non è affatto un aspetto secondario nel godimento emotivo dei migliori gioielli a quattro ruote.

L’interesse mostrato verso la Ferrari F50 e le sue musicalità meccaniche dalla gente presente sulle strade di Londra, dove le vetture più esclusive non sono merce rara, conferma il desiderio di custodire la specie, in un periodo che fa temere il sopravvento di gelide tecnologie, fonte di appiattimento sensoriale. Qui emerge la differente percezione fra chi considera l’auto come un elettrodomestico o uno smartphone con pneumatici e chi, invece, continua a vederla come un oggetto vivo, che inebria le corde emotive, per consegnare un piacere indelebile al cuore e alla mente.

La Ferrari F50 appartiene alla seconda specie, di cui è una delle migliori espressioni. Facile innamorarsi di lei, che è una vera top model. Le altre, ossia le auto elettrodomestico, sono bambole gonfiabili al suo cospetto. Erede della mitica F40, questa meravigliosa creatura del “cavallino rampante” discende dalla monoposto del 1991 e presenta numerose analogie con i bolidi di Formula 1. La sua raffinata dotazione comprende la monoscocca in fibra di carbonio, con gruppo motopropulsore imbullonato e collocato posteriormente che, insieme alla trasmissione, svolge una funzione portante.

L’uso dei materiali compositi si estende alla bellissima carrozzeria, firmata Pininfarina, che sfrutta al meglio l’effetto suolo e garantisce la possibilità d’impiego a cielo aperto. Cuore pulsante della creatura di Maranello è un sublime 12 cilindri a V di 65° da 4.7 litri, anch’esso derivato dalle auto da Gran Premio, che sfoggia 520 energici cavalli, accompagnati da un sound da pelle d’oca. La purezza dinamica di questa supercar è unica, regalando un’esperienza di grande qualità sensoriale. A voi il video della Ferrari F50 a spasso per le vie di Londra. Mi raccomando: casse ben accese!