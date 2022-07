Ferrari F355 vs Kia EV6 GT-Line: drag race irrituale [Video]

La drag race che vi proponiamo oggi è stata organizzata da quelli di Carwow e mette a confronto la sublime Ferrari F355 berlinetta con la Kia EV6 GT-Line. Un match del genere, fra una supercar (anche se con qualche anno di servizio sulle spalle) e una vettura familiare, sarebbe stato improponibile fino a non molto tempo fa, ma le auto elettriche hanno cambiato lo scenario, con la loro capacità di stupire in accelerazione.

Spinta immediata e corposa

Ormai tutti sanno della coppia istantanea e degli scatti fulminei di certe vetture a batteria. Così, anche un match fuori dai radar negli anni precedenti, diventa oggi possibile. Ecco allora la drag race fra la sportiva italiana e il crossover coreano, promossa dai colleghi inglesi di Carwow.

I motori delle due auto

A spingere la Ferrari F355 berlinetta provvede un esaltante V8 da 3.5 litri di cilindrata, che eroga 380 cavalli di potenza massima, con 360 Nm di coppia. Un motore capace di elargire emozioni stellari, condite da melodie meccaniche da sogno. Molto più asettica la Kia EV6 GT-Line, BEV di riferimento nella sua categoria. Questa vettura, comoda e moderna, si giova di due unità elettriche di ultima generazione, che mettono sul piatto 325 cavalli, con 605 Nm di coppia. La velocità massima è di 185 km/h, contro i 295 km/h della “rossa”, che si giova anche di un peso sensibilmente più basso.

Si impone la Ferrari F355 berlinetta

Come emozioni, stile, storia, piacere di guida, prestigio e molto altro non c’è storia: la Ferrari F355 berlinetta vince a mani basse. In accelerazione, però, l’esito del confronto non è così scontato. Guardando il video, infatti, si vede come sia proprio la Kia EV6 GT-Line a vincere la prima sfida, ma nei due match successivi la supercar di Maranello ristabilisce le distanze, dopo aver patito una sbavatura in partenza nel confronto iniziale. Alla “rossa” vanno anche le prove a seguire, in ripresa e velocità, ma è incredibile il modo in cui le auto elettriche di fascia media possano infastidire in accelerazione le auto sportive da sogno, anche se un po’ “anzianotte”.