Ferrari compie un importante passo verso il futuro della mobilità sostenibile con il lancio della sua prima vettura completamente elettrica, la Ferrari Elettrica. Annunciata dal presidente John Elkann durante un’intervista a Reuters, questa innovativa supercar sarà presentata ufficialmente il 9 ottobre, in occasione del Capital Market Day. Il progetto rappresenta una sintesi perfetta tra la tradizione del marchio e le nuove frontiere tecnologiche, segnando l’inizio di una nuova era per il Cavallino Rampante.

Avrà il DNA del Cavallino

Nonostante l’introduzione delle auto elettriche rappresenti una svolta, l’elettrificazione non è una novità assoluta per Ferrari. La casa di Maranello ha infatti iniziato questo percorso già da decenni, attraverso l’adozione di tecnologie ibride nelle competizioni di Formula Uno e nei suoi modelli sportivi. La Ferrari Elettrica sarà prodotta nel nuovo e-building di Maranello, un impianto all’avanguardia dedicato esclusivamente allo sviluppo e alla produzione di componenti elettriche di alta qualità.

Per rassicurare i puristi del marchio, l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha confermato che Ferrari continuerà a investire anche nei motori termici tradizionali e nei propulsori ibridi. “Il nostro obiettivo è garantire ai clienti la massima libertà di scelta”, ha dichiarato Vigna, sottolineando l’impegno del brand a mantenere un’offerta diversificata che abbracci tutte le tecnologie di propulsione.

Questa strategia sembra già essere premiata dal mercato. Nel 2024, infatti, i modelli ibridi hanno superato per la prima volta quelli a combustione interna, rappresentando il 51% delle vendite totali. Secondo le previsioni, questa tendenza si rafforzerà ulteriormente entro la fine del 2025, con un incremento significativo delle vendite di vetture elettrificate.

Concepita per rispettare l’ambiente

La Ferrari Elettrica non è solo una risposta alle crescenti sfide ambientali, ma rappresenta una vera e propria reinterpretazione del concetto di supercar elettriche. Questo progetto dimostra che prestazioni eccellenti e sostenibilità possono coesistere, ridefinendo gli standard del settore. Con questa mossa strategica, Ferrari punta a mantenere la sua posizione di leader nel segmento delle supercar, combinando il suo inconfondibile DNA sportivo con tecnologie avanzate per offrire un’esperienza di guida unica e inimitabile.

Il nuovo modello non solo apre un capitolo innovativo nella storia del marchio, ma sottolinea anche la volontà di Ferrari di ridefinire il concetto di lusso e prestazioni nell’era della mobilità sostenibile. L’impegno per l’elettrificazione, senza abbandonare le tradizioni, è una dimostrazione di come il Cavallino Rampante continui a evolversi, restando fedele ai suoi valori fondamentali.