Ferrari Dino 246 GTS, l’incredibile replica su base Honda Civic Del Sol

La Dino 246 GTS, Creata da Enzo Ferrari per omaggiare suo figlio Dino scomparso prematuramente, fu una sportiva ad alte prestazioni molto apprezzata, anche se non ha ricevuto il blasone della Casa del Cavallino Rampante. La Dino attualmente è molto ricercata dai collezionisti di tutto il mondo e le sue quotazioni sono in continua crescita.

Dino 246 GTS: una replica ben fatta

Un giovane appassionato, per realizzare il sogno di possedere una Dino, ha deciso di costruirsela da sola. Il ragazzo ha quindi utilizzato un vecchio kit del 1974, denominato Kelmark GT e realizzato da Russ Keller e Randy Markham e lo ha adattato ad una Honda Civic Del Sol del 1993.

Dino 246 GTS: proporzioni rispettate

Dopo tanta fatica e grazie ad una buona dose di passione, il risultato di questa operazione è a dir poco sorprendente, come è possibile costatare dalla galleria di immagini che vi proponiamo. Il passo della Honda è lunga appena 30 mm in più rispetto a quella della Dino, di conseguenza le proporzioni sono state rispettate, anche se la Honda è una vettura con motore anteriore, al contrario della piccola Ferrari che vanta un motore centrale. Non manca inoltre un tetto asportabile di tipo targa proprio come sulla Dino originale.

Interni deludenti

Oggettivamente gli interni deludono un po’, perché differiscono molto da quelli originali della 246, ma comunque sono stati resi piuttosto vintage e potrebbero ingannare chi non ha familiarità con la sportiva italiana. I realtà il cruscotto proviene dall’eccentrica sportiva Saab Sonnett, vettura poco conosciuta in Italia.

In vendita all’asta

Questa speciale Ferrari Dino 246 GTS è stata messa addirittura in vendita sul celebre sito di aste online americano Bring-a-Trailer e noi siamo certi che questa originale replica troverà quasi sicuramente un compratore.