Honda ha annunciato il nome scelto per il suo prossimo SUV ibrido compatto, un modello che arriverà pronto per competere in uno dei segmenti più contesi (e apprezzati) del nostro Paese. Si chiamerà Honda ZR-V e arriverà sul mercato nel 2023.

2023: un anno importante per la gamma SUV di Honda

Il prossimo anno sarà un anno importante per Honda. L’azienda giapponese lancerà infatti un’offensiva di prodotto sul mercato europeo nella quale rientreranno tre nuovi SUV: una sport utility completamente elettrica, la nuova CR-V e la Honda ZR-V. Ognuna competirà in un segmento diverso e, a seconda del nome, ognuna avrà quindi un focus diverso.

Con una lunghezza di 4,5 metri, la Honda ZR-V si andrà a posizionare nella fascia intermedia della gamma SUV giapponese, tra la Honda HR-V e la Honda CR-V. La nuova Honda ZR-V sarà quindi un SUV compatto (C-SUV) che dovrà confrontarsi con rivali come la Peugeot 3008, la Nissan Qashqai, la Hyundai Tucson o la Kia Sportage, tra le altre.

Basata sulla HR-V statunitense

Altri dettagli più specifici sulle dimensioni della nuova Honda ZR-V sono sconosciuti al momento, anche se sappiamo che la ZR-V per il mercato Cinese è la nuova HR-V per il mercato statunitense. In altre parole, la versione europea potrebbe essere effettivamente la HR-V venduta negli Stati Uniti, ovviamente con modifiche specifiche rilevanti per il nostro mercato.

Tra questi adattamenti ci sarà la commercializzazione solo con motorizzazioni elettrificate. La road map di Honda punta infatti ad abbandonare la vendita di auto a combustione interna entro il 2040 e, in questo contesto, i nuovi lanci del marchio avranno sempre più un maggiore grado di elettrificazione.

Nuova Honda ZR-V: in Europa solo con il powertrain ibrido e:HEV

Nel caso della Honda ZR-V, in Europa sarà offerta solo con una meccanica ibrida non plug-in e:HEV, con la tecnologia che già conosciamo per altri modelli del marchio. Sebbene le specifiche non siano state annunciate, potrebbe utilizzare lo stesso schema utilizzato dalla nuova Honda Civic e:HEV, con un efficiente motore ibrido da 184 CV e 315 Nm di coppia massima.

E come anticipato, alla ZR-V seguiranno in seguito altri due SUV elettrificati. Honda non ha ancora annunciato maggiori dettagli sulla ZR-V, né ha specificato la sua data di lancio esatta, che dovrebbe comunque avvenire nel 2023.