Ferrari Cavalcade 2024: un trionfo di “rosse” esclusive nel Nord Italia

Ferrari Cavalcade è l’appuntamento più importante organizzato dalla casa di Maranello, tramite Canossa Events, per i suoi clienti più esclusivi. L’edizione 2024 è in svolgimento nel Nord Italia. Il via alle danze nella giornata di domenica 30 giugno, mentre la bandiera a scacchi è attesa per venerdì 5 luglio. Ben 125 le “rosse” impegnate nel raduno, con moltissime auto da urlo ad allietare gli sguardi e l’apparato uditivo.

Volete qualche nome? Eccovi serviti: 10 Ferrari Daytona SP3, 10 LaFerrari e LaFerrari Aperta, decine di 812 Competizione e Competizione Aperta. A queste si aggiungono le varie SF90XX Spider, SF90 Stradale e Spider, 812 GTS, 458 Speciale, 488 Pista ed altre ancora, per una miscela mozzafiato, che spinge a mille le pulsazioni cardiache degli appassionati. Gli equipaggi, come al solito, sono giunti da tutto il mondo, per un tuffo nella magia del “cavallino rampante”, marchio che inebria i cuori di quanti amano l’arte a quattro ruote.

Ancora una volta, per la Ferrari Cavalcade, è stata scelta la sensuale magia dell’Italia, patria delle “rosse” e terra ricca di arte, paesaggi, storia, cultura e amore per le belle auto. Sono passati già diversi anni da quando la manifestazione fu lanciata, nell’ormai lontano 2011, ma l’interesse nei suoi confronti si è sempre mantenuto ai massimi livelli. La formula piace e la clientela risponde ogni volta con grande entusiasmo, sapendo di poter contare su una qualità organizzativa al top.

Nel 2024 l’itinerario si sta dipanando fra il Veneto, il Trentino-Alto Adige e l’Emilia-Romagna. Il tutto nel segno della regolarità turistica, dove gli aspetti competitivi passano decisamente in secondo piano rispetto al resto. Vedere insieme queste Ferrari esclusive è un vero piacere dei sensi, che affascina chi assiste al loro transito e alle loro soste lungo il percorso. Difficile ammirare tante hypercar del marchio tutte in una volta, ma qui stiamo parlando di un evento che coinvolge i clienti vip della casa di Maranello, quindi la cosa non stupisce. Nei due video che accompagnano il post potrete rendervi conto di cosa stiamo parlando. Buona visione!