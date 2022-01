Ferrari: all’asta un pezzo di storia

L’ex pilota francese Marcel Petitjean ha messo in vendita parte della sua collezione di auto e stavolta le protagoniste saranno ben 28 Ferrari stradali che faranno la felicità di RM Sotheby’s, casa d’aste che terrà il suo evento speciale, chiamato The Petitjean Collection ”Part II”, a Parigi il 2 febbraio 2022. Le fantastiche vetture del Cavallino in vendita sono nate tra il 1959 e il 1989, trent’anni della storia più nobile della prestigiosa Casa di Maranello. Nel 2020 furono messe all’asta da RM Sotheby’s ben 97 vetture appartenenti a Petitjean, per questo l’evento di febbraio porta la dicitura di Part II.

Le più attese

Di questo importante e prestigioso lotto, forse la più gustosa tra le proposte è la Ferrari 288 GTO del 1985, un modello che significa la massima espressione delle supercar nel momento della sua nascita, e che è stato solamente il secondo modello nella storia Ferrari a indossare le immortali lettere ”GTO”. Sotto al cofano spunta un propulsore V8 turbo, mentre la carrozzeria composita è in fibra di carbonio e kevlar. Di questo modello ne furono costruiti solo 272 esemplari, mentre il suo valore è quotato circa 2,4-2,6 milioni di euro. Un’altra proposta esclusiva è la 275 GTB/4 del 1966, telaio n. 09021. Questa in particolare è la prima 275 GTB/4 a quattro camme dei soli 330 esemplari costruiti. Il primo proprietario privato fu lo stilista Charles Jourdan, mentre dal 1969 l’auto è sempre appartenuta a Petitjean. Prezzo di circa 1,7-2 milioni di euro.

Altre prestigiose unità

A questo magnifico elenco non si può tralasciare la Ferrari 250 GT/L Berlinetta o ”Lusso” del 1964, che fu presentata al Salone di Parigi del 1962 in sostituzione della 250 GT Coupé, e che montava il motore 3,0 litri V12 “Colombo”. Fu costruita in soli 350 esemplari tra il 1962 e il 1964, mentre l’esemplare offerto fa parte della Collezione Petitjean dal 1986 e da allora è rimasto in esposizione statica. Il valore si aggira tra i 900.000 euro e 1,1 milioni di euro. Non va dimentica neppure la 250 GT Serie II Cabriolet, che si aggira intorno agli 850.000 euro e 1,1 milioni di euro.

L’elenco completo

Di seguito riportiamo l’elenco completo della collezione: