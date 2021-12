Ferrari: un logo per celebrare i 75 anni

Il 1947 è un anno fondamentale per gli appassionati di automobili, visto che corrisponde a quello in cui Enzo Ferrari fondò la fabbrica di Maranello e scelse di andare controcorrente, perché proprio nell’Italia del primo dopoguerra, nella quale il mercato andava verso la motorizzazione di massa, il Drake preferì, fortunatamente, perseguire il suo sogno: quello di realizzare vetture da corsa mettendo a frutto la sua esperienza nel settore. Non si piegò alle leggi della domanda e, puntando sul capitale umano e finanziario, dette vita ad un motore simbolo di innovazione tecnologica e della sua ambizione nelle competizioni, che andò ad equipaggiare la 125 S, gettando così le basi quella storia avvincente, fatta di successi memorabili che noi tutti conosciamo.

Un logo realizzato per l’occasione e annunciato in un video

Sono trascorsi quasi 75 anni, un anniversario che merita degne celebrazioni, e di essere festeggiato insieme a tutti coloro che, dai tifosi ai clienti, passando per gli addetti ai lavoratori, sono parte integrante della storia del Cavallino Rampante; per questo Ferrari ha reso noto il logo realizzato per l’occasione mediante un video in cui sono proprio gli uomini del Brand di Maranello a raccontare i valori del Marchio Italiano più conosciuto nel mondo. John Elkann, Presidente di Ferrari, ha dichiarato:

Per quest’anno speciale abbiamo creato un’icona speciale: una scultura composta da migliaia di pezzi forgiati qui nella nostra fabbrica e posizionati individualmente dai miei colleghi Ferrari. È il simbolo dello spirito Ferrari che è condiviso sia qui a Maranello che da tutta la nostra famiglia nel mondo. Riflette l’essenza di chi siamo, dei nostri ultimi 75 anni e del nostro futuro. È il simbolo di un’azienda che, come disse una volta Enzo Ferrari, soprattutto, è fatta di persone.

Parole che riflettono l’essenza dell’istallazione realizzata con i volti dei dipendenti che si fondono come delle tessere di un mosaico e che verrà mostrato nella Convention di fine anno, dichiarazioni a cui si aggiungono quelle dell’Amministratore Delegato Benedetto Vigna: