Ferrari 296 GTB a 352 km/h di tachimetro sull’Autobahn tedesca | Video

La Ferrari 296 GTB non è l’auto più potente in commercio, ma i livelli di performance e piacere di guida che regala sono al top. Questa è una delle supercar più gradevoli ed emozionanti dell’era moderna, sul piano dinamico. La sua finezza caratteriale ne fa un riferimento assoluto della specie. Quelli di AutoTopNL hanno portato un esemplare sulle mitiche Autobahn tedesche, per vedere fino a che punto può spingersi la sua velocità nel mondo reale.

Ovviamente la guida è stata affidata a un professionista e i tratti autostradali scelti per l’esperienza non hanno limiti, ma pure in un quadro del genere si consiglia vivamente di non imitare l’impresa, anche essendo al volante di un mezzo di tale lignaggio. Il buonsenso impone infatti una condotta ben più tranquilla sulle arterie viarie ordinarie, aperte alla normale circolazione.

A un certo punto del video, sul tachimetro si legge la cifra di 352 km/h, ben più alta degli oltre 330 km/h dichiarati dalla casa di Maranello per la sua berlinetta, ma ci sono gli scarti da considerare, anche quando la misurazione dell’andatura è piuttosto precisa. Le aspettative, quindi, sono state pienamente confermate anche nella dimensione empirica. Non c’erano dubbi, per la credibilità della casa di Maranello e per le doti straordinarie della Ferrari 296 GTB.

Questa “rossa”, prodotta a partire dal 2021, è un trionfo di eccellenza ingegneristica. La magia del modello trova la sua espressione più alta nel motore V6 biturbo da 2992 centimetri cubi, che sviluppa 663 cavalli a 8000 giri al minuto. Pur avendo 2 cilindri in meno rispetto alla F8 Tributo, di cui ha preso il posto, fornisce una componente sonora ancora più entusiasmante. Il carico energetico del powertrain viene ulteriormente amplificato dall’unità elettrica, che aggiunge altri 167 cavalli, per una potenza combinata di 830 cavalli. Ne derivano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi. Roba da pista, ma è soprattutto l’handling ad entusiasmare. A voi il video.