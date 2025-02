Una Ferrari 296 GTB si è schiantata contro il cancello di un’abitazione a Campinas, in Brasile, sfiorando un pedone e causando danni significativi alla vettura. L’episodio, che ha coinvolto un dipendente di una concessionaria di auto di lusso, si è fortunatamente concluso senza gravi conseguenze per le persone.

La ricostruzione dell’incidente

Le autorità stanno indagando sulle cause esatte dell’accaduto, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che una repentina accelerazione su un manto stradale irregolare possa aver provocato la perdita di controllo del veicolo. Il conducente, probabilmente impegnato in un test drive o nella riconsegna post-manutenzione, è rimasto illeso ma visibilmente scosso.

La protagonista dell’incidente è una delle più recenti creazioni della casa di Maranello. La supercar ibrida si distingue per il suo avanzato sistema propulsivo che unisce un motore V6 biturbo da 3.0 litri a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 830 cavalli. Le sue prestazioni sono straordinarie: accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima superiore ai 330 km/h.

Ferrari 296 GTB: ma la sicurezza?

L’episodio ha sottolineato l’elevato livello di sicurezza del veicolo: nonostante l’impatto violento, l’abitacolo è rimasto intatto, dimostrando gli alti standard di protezione offerti dalle moderne supercar. Con un peso di soli 1.470 kg, la berlinetta rappresenta un equilibrio perfetto tra prestazioni estreme e tecnologie di sicurezza avanzate.

Gli appassionati considerano la Ferrari 296 GTB persino superiore alla SF90 Stradale, apprezzandone il sound unico che, nonostante la configurazione V6, evoca le sonorità dei tradizionali V12 Ferrari. Progettata per eccellere sia in pista che nell’uso quotidiano, questa vettura incarna l’essenza delle supercar di nuova generazione.

Mentre i costi di riparazione della vettura saranno senza dubbio elevati, la priorità rimane la sicurezza delle persone coinvolte, che fortunatamente sono uscite illese da questo drammatico incidente a Campinas.