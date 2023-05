Fernando Alonso ha messo in vendita la sua Ferrari Enzo

Fernando Alonso è indubbiamente uno dei piloti migliori che abbiamo preso parte negli ultimi decenni al campionato di Formula 1. Nel corso della sua lunghissima carriera lo spagnolo ha dimostrato di essere un vero asso. Ancora oggi, nonostante abbia superato i 40 anni, con la Aston Martin si sta togliendo non poche soddisfazioni. A proposito del campione spagnolo, oggi vi segnaliamo che nei giorni scorsi ha messo in vendita all’asta la sua rara Ferrari Enzo.

La rara Ferrari Enzo di Fernando Alonso in vendita all’asta il prossimo 8 giugno

Fernando Alonso saluterà la sua auto il prossimo 8 giugno, data in cui il modello sarà venduto all’asta da MonacoCar Auctions. Questa Ferrari Enzo ha percorso appena 4.800 km. La particolarità di questo esemplare è che si tratta del primo ad essere stato prodotto in assoluto e il suo valore si dovrebbe aggirare intorno ai 4 milioni di euro. La super car del cavallino rampante è uscita dalle linee di produzione della fabbrica di Maranello nel 2002. Questa vettura è stata realizzata dal 2002 al 2004 in appena 400 esemplari.

Ferrari la fece debuttare per festeggiare i suoi primi 55 anni di attività. Questa super car dispone di un motore V12 di 65° aspirato dalla potenza complessiva di 660 cavalli e 657 Nm di coppia massima. Questa Ferrari è inoltre dotata di cambio automatico a 6 velocità. Inizialmente questa auto si sarebbe dovuta chiamare Ferrari F60 in quanto sostituta della F560.

Alla fine però si decise di chiamarla con il nome del fondatore della casa automobilistica del cavallino rampante. La vettura è stata immatricolata da Fernando Alonso nel 2011 nel periodo in cui lo spagnolo era uno dei piloti della Ferrari in F1. Questa tra l’altro non è nemmeno l’unica Ferrari a far parte della collezione del pilota che possiede tra le altre anche una Ferrari 458 di color bianco.