Ferrari Enzo: in vendita l’unica bianca al mondo

Pensavate che Moby Dick fosse l’oggetto bianco più raro e prezioso al mondo, vi sbagliavate. Oggi è in vendita da RM Sotheby’s l’unica Ferrari Enzo mai prodotta in Bianco Avus, un colore particolare che rende questa hypercar del Cavallino Rampante ancora più speciale. L’identità di chi ha voluto originariamente questa vettura con tale colorazione resta un mistero, ma adesso i grandi collezionisti di auto rare faranno a gara per mettersi in garage quest’opera d’arte di assoluto pregio.

La più rara tra le rare

Mettere le proprie mani su una Ferrari Enzo è un esercizio alquanto complesso, dato che ne sono state prodotte solo 400 unità, e (quasi) tutte quante sono gelosamente conservate in garage da collezionisti di alto profilo. Ancora più raro, tuttavia, è poggiare le proprie grinfie su questa Enzo, così esclusiva non solo per la colorazione esterna, ma anche per alcuni optional di cui dispone. Immatricolata per la prima volta nel 2003 in Germania, questa Ferrari ha il numero di telaio 133023 ed è stata certificata nel 2012 dal reparto classiche di Maranello. È dotata di interni in pelle e tessuto con sedili monoscocca in fibra di carbonio in taglia XL, strumentazione rossa e cruscotto digitale. Una vera delizia.

Omaggio al passato

La tinta Bianco Avus è uno dei colori storici di Maranello, che è stata scelta in particolare su alcuni dei più bei capolavori del Cavallino negli anni ’60 e richiesta su questa particolare hypercar su misura, seguendo il programma di personalizzazioni della Casa. Questa soluzione per gli esterni aumenta ancora di più il prestigio e il valore di un’auto, che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Ferrari Enzo: residente a Hong Kong

Dopo aver trascorso una prima parte di vita in una piccola cittadina Svizzera, dove è stata esposta all’interno della boutique del primo facoltoso proprietario, la Hypercar del Cavallino Rampante è passata di mano altre 2 volte, fino a raggiungere proprio la città di Hong Kong, entrando a far parte di una famosissima collezione di auto europee. Adesso della sua vendita se ne occupa RM Sotheby’s, che non ha ancora rilasciato la reale quotazione, che sarà certamente a sei zeri.