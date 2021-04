Fast & Furious 9: un trailer spaziale [Video]

Si avvicina l’appuntamento con il debutto di Fast & Furious 9, nuovo film della saga atteso in sala il prossimo 25 giugno. In attesa di vederlo, possiamo gustare il trailer messo in rete dalla produzione.

Tutti i capitoli precedenti sono stati incentrati sulle corse e sulle battaglie automobilistiche, chiaro fil rouge dell’opera. Centinaia le creature a quattro ruote usate nelle scene di questa emozionante serie d’azione statunitense, che scatena sempre grande curiosità. Anche questa volta sarà così, perché le auto sono proprio l’essenza del celebre franchise cinematografico nato nel 2001 dalla fantasia del regista Rob Cohen.

Ci si chiede a che livello si spingerà la spettacolo in Fast & Furious 9, visti i precedenti. Immagino già delle scene al limite dell’irreale, frutto della maestria degli autori e degli stuntman, che riescono a fare grandi miracoli al volante. Il trailer ci offre qualche gustosa anticipazione. Nei circa 3 minuti di svolgimento, infatti, mette sul piatto dei fotogrammi nel segno dell’adrenalina più estrema. Date un’occhiata al filmato per farvene un’idea.

Fra le auto coinvolte, la Charger del 1969, la Nissan Skyline R34, la Ford Mustang, la Toyota GR Supra, la Noble 600 ed altre ancora. Fast & Furious 9 è un film del 2021 diretto da Justin Lin. In questo nuovo capitolo della saga, Dom e la sua squadra dovranno sventare ancora una volta i piani della cyber-terrorista Cipher, alleatasi questa volta con Jakob Toretto. Nel cast pure la divina Charlize Theron, che interpreterà proprio Cipher.