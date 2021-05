Fast & Furious 9: gli incidenti visti dal backstage [Video]

Un video ci porta dietro le quinte di Fast & Furious 9, mostrando da una prospettiva diversa alcuni degli incidenti che caratterizzano la celebre saga cinematografica statunitense. Guardando il filmato, possiamo entrare nel cuore del set, animato da un gran numero di crash, rigorosamente reali. Ecco cosa è successo sul campo di ripresa durante la registrazione di alcune delle scene più importanti, che hanno coinvolto grandi stuntman, capaci di acrobazie fuori dal comune.

Ovviamente le scene non sono state lasciate tutte “raw”, perché per alcune si è fatto ricorso ad effetti speciali in post-produzione. Il quadro è comunque molto intenso nella dimensione emotiva, anche nella sua configurazione più naturale. Se da un lato ci si esalta al cospetto di certi funambolismi, dall’altro piange il cuore nel vedere tante auto distrutte, ma nel cinema d’azione le cose funzionano spesso così.

Fast & Furious 9: verso l’esordio

Ricordiamo che il debutto in sala di Fast & Furious 9, film diretto da Justin Lin, dovrebbe avvenire in Italia nel mese di agosto, mentre in altre parti del mondo i tempi saranno molto più vicini. Come per i capitoli precedenti della saga, anche in questo caso il fil rouge sarà rappresentato dalle corse e dalle gare automobilistiche. Del resto, i mezzi a quattro ruote sono proprio l’essenza del celebre franchise cinematografico nato nel 2001 dalla fantasia del regista Rob Cohen.

A dare azione ed energia ci pensano gli scenografici fotogrammi e la presenza nei cast di attori famosi, per una miscela di notevole presa sensoriale. Fra le auto coinvolte, la Charger del 1969, la Nissan Skyline R34, la Ford Mustang, la Toyota GR Supra, la Noble 600 ed altre ancora.

In Fast & Furious 9, Dom e la sua squadra dovranno sventare ancora una volta i piani della cyber-terrorista Cipher, alleatasi questa volta con Jakob Toretto. Nel cast anche Charlize Theron, che interpreterà proprio Cipher. In attesa di vedere il film, ecco alcune scene dal backstage.