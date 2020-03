Toyota GR Supra: la motorizzazione 2.0L Turbo sul mercato italiano

Di Dario Montrone martedì 17 marzo 2020

Ecco la nuova Toyota GR Supra 2.0L Turbo, disponibile sul mercato italiano anche nella versione speciale Fuji Speedway in serie limitata

La gamma italiana della coupé Toyota GR Supra è stata ampliata alla nuova motorizzazione a benzina 2.0L Turbo a quattro cilindri da 258 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio automatico ZF ad otto rapporti, consente di accelerare da 0 a 100 in 5,2 secondi e raggiungere la velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente. Grazie al peso inferiore di 100 kg rispetto alla versione con l'unità 3.0L Turbo a sei cilindri in linea da 340 CV, il rapporto della massa è pari esattamente a 50:50 tra avantreno e retrotreno.

La nuova Toyota GR Supra 2.0L Turbo è in vendita sul mercato italiano al prezzo base di 55.900 euro, relativo alla declinazione nell'allestimento SZ-R con la specifica dotazione di serie completa di cerchi in lega da 18 pollici di diametro, Toyota Supra Safety, Toyota Supra Connect, display touch screen da 8,8 pollici, navigatore satellitare, climatizzatore automatico bizona, sospensioni adattive variabili AVS, pinze dei freni di colore rosso, differenziale attivo e sedili sportivi in Alcantara.

La speciale Fuji Spedway in soli 20 esemplari

Inoltre, la nuova Toyota GR Supra 2.0L Turbo è poposta anche nella versione speciale Fuji Speedway in serie limitata, disponibile sul mercato italiano in soli venti esemplari al prezzo unitario di 57.900 euro. Esteticamente, la Supra Fuji Speedway è riconoscibile per la carrozzeria di colore bianco metallizzato, i cerchi in lega da 19 pollici di colore nero opaco e le calotte degli specchietti retrovisori di colore rosso, in abbinamento agli interni in Alcantara bicolore nero e rosso con gli inserti dell'abitacolo in fibra di carbonio.