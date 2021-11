F1: Verstappen e Hamilton, duello anche per i jet

Un duello non solo in pista per il titolo di campione del mondo della F1, ma anche due concetti opposti di vivere la vita. Questo è quello che sta accadendo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, due fenomeni del volante, ma anche due agli antipodi. Se l’inglese ha ormai sposato una filosofia di vita incentrata sull’ecologia, sull’essere green, sulla salvaguardia del pianeta – oltre a combattere per difendere ogni tipo di minoranza -, l’olandese invece non sembra – attualmente – sensibile a questo tipo di tematiche. Quindi, da una parte abbiamo Lewis Hamilton, il quale ha venduto il jet privato in nome della riduzione dell’inquinamento, dall’altra abbiamo Max Verstappen che ha appena festeggiato l’acquisto di un nuovo aereo personale.

Il jet di Verstappen

Il pilota della Red Bull ha comprato un Falcon-900EX, da 12 milioni di sterline dal boss della Virgin, Richard Branson. Mantenere un oggetto del genere è decisamente dispendioso, tanto che l’olandese spende circa un milione di sterline all’anno. Probabilmente non è tanto per un ragazzo dal patrimonio economico molto elevato e lo si capisce anche dal grande lusso che emerge dall’interno dell’aereo. Il velivolo è stato costruito nel 2008, ma da allora è stato costantemente soggetto ad ammodernamenti che l’hanno reso un vero e proprio gioiello. Questo aereo è capace di ospitare fino a 12 passeggeri, con due sedili che possono essere reclinati per dar vita a un letto a una piazza e mezza, poi ci sono tavoli e un bar con frigo e cucina.

Specifiche

Questo super jet è alimentato da tre motori Honeywell TFE731-60 ed è capace di percorrere un’autonomia massima di 8.750 chilometri prima di richiedere il rifornimento, mentre arriva a una velocità massima di 892 km/h e una velocità di crociera di 850 km/h. Un mezzo sicuramente speciale, ma che è lontano da quello che ricerca Lewis Hamilton. Un duello tra Max e Lewis che prosegue, anche fuori dalla pista.