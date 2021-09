F1, Sochi 2021: Norris pole position, Sainz secondo

La pioggia diventa un elemento di grande protagonismo nel sabato di Sochi, in Russia. Sul circuito delle Olimpiadi inverali del 2014, a strappare la Pole Postion è stato Lando Norris, l’inglese della McLaren, secondo allo scorso GP di Monza. Un altro risultato stupefacente per il giovane britannico, che ha compiuto un vero e proprio capolavoro. Sotto queste condizioni avverse, anche la Ferrari ha trovato il suo modo per gioire, grazie a Carlos Sainz, che partirà in prima fila. Seconda fila, invece, per l’altra grande sorpresa di giornata, George Russel su Williams, che aggiunge un’altra magia nelle qualifiche bagnate, dopo l’episodio di Spa. Quarto tempo per Lewis Hamilton. In coda Versteppen e Leclerc che sconteranno le penalità per il cambio di power unit.

Sfuma la pole position per Hamilton

Hamilton non ha approfittato della matta strategia di adottare le gomme da asciutto per l’ultimo tentativo, battendo con il musetto della sua Mercedes sul muro nel rientro ai box. La stessa strategia l’hanno invece adottata alla perfezione Norris – alla prima pole in carriera -, Sainz e Russell. Alla fine, dietro al campione del mondo in carica, partirà Daniel Ricciardo, fresco vincitore a Monza. Sesto tempo per uno straordinario Fernando Alonso su Alpine, mentre la seconda Mercedes, quella di Bottas partirà solamente dalla settima piazzola della griglia. Hamilton, con il quarto tempo, potrebbe non sfruttare a pieno la chance concessa da Verstappen, che nel dovrà correre la domenica partendo dalle retrovie. Chiudono la top ten: Lance Stroll, Sergio Perez ed Esteban Ocon.

Appuntamento alle 14 di domenica

A Sochi si correrà alle 14:00, ora italiana, questo importantissimo appuntamento della stagione di F1, con la prospettiva di vederne delle belle, con Verstappen e Leclerc, che partiranno dal fondo, mentre Hamilton dovrà vedersela con la concorrenza agguerrita di Russell, Sainz e soprattutto Norris. Ci saranno sicure scintille, pioggia permettendo.