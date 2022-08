F1: Raikkonen correrà una gara Nascar il 21 agosto

Per un pilota di F1 è difficile stare per troppo tempo senza il volante di una macchina da corsa tra le mani. Così, Raikkonen, fresco di pensionamento dalla massima formula, tornerà in pista il 21 agosto per una gara del campionato Nascar Cup Series a Watkins Glen.

Nel 2011 le prime esperienze Nascar per l’ex pilota di F1

Iceman, reduce dall’ultima stagione in F1 con l’Alfa Romeo, correrà per il team Trackhouse Racing che affida la vettura numero 91 a piloti internazionali per diffondere l’immagine della Nascar. Non è la prima volta che Raikkonen si cimenta nella categoria. Infatti, ci sono già stati dei trascorsi, precisamente nel 2011, quando non partecipò al mondiale di F1. All’epoca prese parte ad una gara della Xfinity Series, ad una della Truck Series, e fece anche un test in cui rovinò il muso della Dodge della Robby Gordon Motorsports.

Il ritorno sarà in grande stile

Raikkonen, come ha ammesso in delle dichiarazioni, si sta preparando per bene. Insomma, sta facendo i compiti a casa. Così, ha prima fatto conoscenza con la Chevrolet Camaro ZL1 che guiderà, al simulatore, e poi è sceso in pista, al VIRginia International Raceway. Come da regolamento, per gli iscritti ad una corsa della Cup Series, per lui ci sono stati 3 set di gomme Goodyear a disposizione. Inoltre, ha avuto la possibilità di modificare l’assetto, e di condividere alcuni dati. Il tutto per un tempo massimo di 10 ore complessive.

Iceman in gara sarà sempre un osso duro

Ovviamente, il campione del mondo di F1 non sa cosa aspettarsi dalla gara, ma una cosa è certa: ce la metterà tutta, perché per un pilota le corse sono una cosa seria. Lo dimostra il fatto che abbia voluto aspettare sebbene avesse avuto più opportunità nel corso dell’anno. Con i duelli ha una certa familiarità, e se dovesse mettere due ruote fuori strada c’è sempre l’esperienza maturata nei rally a supportarlo.

Foto | Twitter @Kimi7iceman