F1: la pista di Singapore sarà in Modern Warfare 2

La notizia è di quelle che fanno bene alla F1, per ampliarne i confini e, soprattutto, la popolarità. Infatti, il Marina Bay Circuit di Singapore entrerà a far parte del prossimo Modern Warfare 2. E’ una conseguenza della popolarità sempre crescente del circus iridato, che annovera una schiera di giocatori sempre più folta negli aggiornamenti annuali del videogame ad esso dedicato, frutto del lavoro di Codemasters ed EA. Inoltre, il film in programma sulla F1 che vede impegnata una produzione hollywoodiana, è il segnale che Liberty Media sta rendendo sempre più ampi gli orizzonti della massima formula.

Il gioco con il tracciato di F1 incluso arriverà il 28 ottobre

In un video teaser reso pubblico da Inifinity Ward, si notano porzioni del paddock e della pitlane del circuito di F1 di Singapore. Nello specifico, in base a quanto è stato rivelato dagli sviluppatori di Call of Duty Infinity Ward ci sarà una mappa giocabile con 6 giocatori contro altri 6. Questa si potrà provare, utilizzando ogni piattaforma, attraverso la Beta aperta dal 24 al 26 settembre. Mentre a testarla per primi saranno i possessori di Playstation, mediante una prima Beta che sarà disponibile nelle giornate del 16 e 17 settembre. Il gioco vero e proprio invece sarà in vendita dal 28 ottobre sia per Playstation che per Xbox e PC. Da notare che, per adesso non ci sono loghi ufficiali della F1, quindi, nono dovrebbe esserci, il condizionale è d’obbligo, una partnership diretta.

La massima formula tornerà a Singapore nel weekend del 2 ottobre

Per vedere la F1 tornare a Singapore dal vivo bisognerà attendere la gara che si svolgerà nella giornata del 2 ottobre. Intanto, le vetture ibride della massima formula torneranno in pista, dopo la pausa estiva, nella storica e suggestiva pista di Spa, nelle Ardenne, dal 26 agosto. Poi ci sarà il GP di Olanda e quello di Monza, con il cuore Ferrari pronto a scatenare la propria passione sotto il podio. Dopo questi 3 GP il Circus tornerà sul circuito di Marina Bay per vivere la notte a folle velocità. La speranza è che per quella data le classifiche piloti e costruttori siano più compatte, magari per vedere un testa a testa tra Ferrari e Red Bull, sempre più improbabile dopo le deludenti prestazioni delle rosse anche su piste favorevoli.