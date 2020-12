F1, GP Abu Dhabi 2020: Verstappen strappa la Pole Position a Bottas

Sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi ha regnato l’incertezza durante la caccia alla pole position che si è conclusa con l’affermazione di un eccellente Max Verstappen, che ha soffiato la prima posizione a Valtteri Bottas che già pregustava la piazzola più ambiata. Lewis Hamilton, di ritorno dopo la positività al Coronavirus, si accontenta di aprire la seconda fila al fianco di Lando Norris. Leclerc spinge la sua SF1000 fino al Q3, dove però non va oltre il nono posto. Ma vediamo cosa è successo durante le tre sessioni di qualifiche.

Q1 nel segno di Hamilton

Lewis Hamilton mostra il suo lato migliore e fa suo il primo cronometro (1:35.528) della Q1, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas (+0.171) e da un vivace Charles Leclerc (+0.353). È un po’ una sorpresa trovare il pilota del Cavallino Rampante ai piani alti, dopo un venerdì di autentica sofferenza. Ad ogni modo, con il passare dei minuti, l’asfalto e la pista sono migliorati, rendendo le performance assolute più esplosive. I piloti che non sono riusciti a raggiungere la Q2 sono stati: Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russel, Pietro Fittipaldi e Nicholas Latifi.

Q2: ancora Mercedes davanti a tutti

Inutile sottolineare ancora una volta la splendida performance delle Mercedes, che fanno le migliori prestazioni con Hamilton (1:35.528) e Valtteri Bottas (+0.061). Sotto la lente d’ingrandimento l’eccezionale prestazione di Charles Leclerc, sesto a tre decimi da Max Verstappen (terzo) con gomma gialla e letteralmente imprendibile nel terzo ed ultimo settore, nel quale ha fatto compiuto dei parziali superiori a quelli di Hamilton. Anche stavolta Sebastian Vettel resta tagliato fuori dal Q3, nonostante l’utilizzo di una mescola a banda rossa, fermandosi al tredicesimo posto. Gli altri esclusi sono stati: Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Antonio Giovinazzi e Sergio Perez.

Q3: Verstappen da Pole Position

Max Verstappen fa la differenza e conquista la sua prima pole position stagionale, grazie all’ultimo tentativo, registrando un crono di (1:35.246). Si tratta della terza pole position in carriera per l’alfiere olandese della Red Bull, che ha relegato alle sue spalle Valtteri Bottas (+0.025) e Lewis Hamilton (+0.086). Seconda fila strepitosa anche per Lando Norris su McLaren, mentre la top ten è chiusa da Alexander Albon, Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Charles Leclerc (che dovrà cedere tre posizioni in griglia) e Pierre Gasly. Appuntamento a domani per l’ultima gara dell’anno.