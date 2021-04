F1: dal 2022 si correrà sul nuovo circuito di Miami

La Formula 1 è in continua evoluzione, e anche se negli ultimi due anni ha rispolverato antiche tradizioni e circuiti old style, l’idea è quella di innovarsi lanciando nel calendario tappe dal gusto esotico. In questo scenario si inserisce perfettamente quello che sarà il nuovo appuntamento a Stelle e Strisce di Miami. Il Circus dal 2022 correrà sul Miami Gardens, una pista sviluppata intorno all’Hard Rock Stadium, un centro sportivo e d’intrattenimento, dove sono state già registrate sei edizioni del Super Bowls, due Baseball World Series e tanti grandi concerti, e lo farà per i prossimi dieci anni. Liberty Media fa sul serio e questo accordo lo dimostra pienamente.

Due appuntamenti americani

In questo modo gli USA, sempre più appassionati di F1, avranno ben due appuntamenti in calendario. Confermato quello di Austin in Texas, ci sarà quello sulle strade della Florida. Il Miami Gardens sarà così composto: 5,41 chilometri, 19 curve e 3 rettilinei, con conseguenti zone DRS. La velocità massima stimata in simulazione è di 320 km/h. Miami si aggiunge a un elenco di tracciati americani, che hanno ospitato la Formula 1, così composto: Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Dallas, Phoenix e Austin.

Una grande opportunità

Ovviamente alla base di questa scelta vi è uno studio che ha confermato la grande opportunità di crescita commerciale e produttiva per la F1 e per l’area circostante, grazie a un evento così importante. “Siamo felici di annunciare che correremo a Miami a partire dal 2022”, ha detto Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1. Il Grand Prix darà una impennata al turismo, con un impatto economico positivo per le imprese locali. In più, questa rappresenterà un’occasione per la comunità di vivere da vicino l’emozione di questo sport, gli organizzatori metteranno a disposizione dei residenti di Miami Gardens dei forti sconti sui biglietti. Inoltre, sarà rafforzato il programma d’istruzione STEM nelle scuole della Florida attraverso il programma F1 in Schools.