Euro NCAP: le auto migliori nei crash test del 2022

Euro NCAP ha divulgato la lista delle auto più sicure del 2022, divise per classe. L’attribuzione dei punteggi, che hanno decretato le vincitrici, è avvenuta tenendo conto di fattori come la protezione degli occupanti adulti, la protezione dei bambini a bordo, la protezione degli utenti vulnerabili della strada e la safety assist (garantita dalle dotazioni di sicurezza attiva). Per la prima volta, l’elenco include due auto Tesla e due nuovi modelli cinesi venduti sul mercato europeo. A tutte le premiate sono andate le 5 stelle Euro NCAP, un riferimento importante per stabilire il livello di sicurezza dei veicoli.

Le auto al top di Euro NCAP 2022

Nel 2022, la palma del successo, fra i modelli sottoposti a valutazione, è andata ai seguenti modelli:

Hyundai IONIQ 6 (best in class nella categoria Large Family Car); ORA Funky Cat (Small Family Car);

Tesla Model S (Executive Car);

Tesla Model Y (Small Off-Roader);

WEY Coffee 01 (Large Off-Roader).

La Hyundai IONIQ 6 ha raggiunto risultati eccezionalmente alti nella protezione degli occupanti adulti, con un coefficiente del 97%. Di buon livello anche la protezione offerta ai bambini (87%). Questa vettura, completamente elettrica, dispone delle più recenti tecnologie di sicurezza e fa tesoro al meglio dei più freschi sviluppi sul fronte della sicurezza. L’auto coreana ha fornito una buona protezione per tutte le regioni critiche del corpo dei bambini a bordo, sia nel crash test frontale che in quello laterale.

Vetture cinesi fra le best in class

Stupisce il posizionamento al vertice di alcuni modelli cinesi, sconosciuti al grande pubblico, che hanno fatto meglio di vetture di immagine più nota e consolidata. Nella categoria Small Family Car, ORA Funky Cat si è collocata al top della sua classe in termini di sicurezza. La piccola elettrica cinese ha ottenuto le 5 stelle, brillando sia nei test sulla protezione dei passeggeri adulti (92%) che nel safety assist (93%). Buoni i livelli di protezione dei bambini (83%). Un’altra best in class del paese della Grande Muraglia è la WEY Coffee 01, altamente equipaggiata e performante in tutti gli aspetti soggetti a valutazione Euro NCAP. La vettura cinese ha raggiunto il 91% nella protezione degli adulti e l’87% in quella dei bambini.

Tesla piazza 2 modelli al vertice

Ottime le performance di Tesla: la Model S e la Model Y si sono assicurate il primato di classe ed hanno guadagnato i risultati migliori nella safety assist, con un punteggio del 98%. La berlina di Elon Musk ha raggiunto l’indice di riferimento nella protezione degli occupanti adulti, con il 94%, ma è andata davvero bene anche nella protezione dei bambini, col 91%, e degli utenti vulnerabili della strada, con l’85%. Il SUV Model Y ha ottenuto il 97% nell’urto laterale e l’87% nella salvaguardia dei bimbi a bordo.