Tragedia alla Chuo Spring Company: un morto, due feriti e produzioni Toyota ferme. Un’esplosione fabbrica devastante ha causato danni significativi all’impianto, con conseguente sospensione delle linee produttive del popolare RAV4. La catena di approvvigionamento del colosso automobilistico giapponese subisce così un nuovo duro colpo dopo l’incidente avvenuto l’11 marzo 2025 presso lo stabilimento di Toyota City.

Toyota RAV4: si ferma la produzione

L’incidente, verificatosi in un collettore di polveri, ha provocato gravi danni strutturali, con fori nel tetto e vetrate distrutte dall’esplosione. Non è il primo episodio di questo tipo per la Chuo Spring Company, fornitrice strategica di Toyota, che aveva già affrontato una situazione analoga nel 2023.

Toyota Motor Corporation ha immediatamente confermato l’interruzione delle attività in quattro linee produttive dedicate al celebre SUV. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’impatto potrebbe estendersi anche al mercato americano, dove circa il 20% dei RAV4 commercializzati proviene dagli stabilimenti giapponesi, nonostante la maggior parte venga prodotta in Nord America.

Danni ingenti

Le immagini diffuse dai media nipponici documentano l’entità dei danni, che richiederanno interventi di ricostruzione significativi. Nel frattempo, Toyota sta elaborando strategie alternative per mitigare le conseguenze dello stop produttivo, anche se permane un clima di incertezza sulle tempistiche di ripristino.

Il RAV4, modello di punta nel segmento SUV e bestseller globale per il marchio giapponese, riveste un’importanza cruciale nella strategia commerciale di Toyota. Qualsiasi ritardo nella produzione potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati internazionali, influenzando tempi di consegna e prezzi.

Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza nell’intera filiera produttiva automobilistica. Per Toyota, azienda nota per la qualità e l’affidabilità, sarà fondamentale dimostrare efficienza nella gestione di questa crisi per preservare la fiducia dei consumatori a livello globale.