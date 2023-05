Enrico Atanasio è il nuovo Brand Director di EVO

DR Automobiles Groupe ha reso noto l’arrivo di una figura di spicco nell’industria automobilistica, Enrico Atanasio, che assumerà il ruolo di Brand Director per il marchio EVO. Questa notizia arriva in un momento cruciale per l’azienda, che ha recentemente rinnovato completamente la sua gamma.

Atanasio porta con sé una carriera di successo lunga oltre 35 anni nel settore automobilistico. La sua esperienza è ampia e diversificata, avendo ricoperto una serie di ruoli dirigenziali in case automobilistiche di livello mondiale come General Motors, MG Rover Group, Fiat Chrysler e Audi.

Non solo ha una vasta esperienza nel settore, ma Atanasio ha anche un curriculum internazionale molto interessante. Ha dedicato oltre 12 anni della sua carriera ai mercati esteri, operando in Medio Oriente, India, Grecia e Regno Unito. Ha inoltre seguito iniziative commerciali in Stati Uniti, Cina e America Latina. Nel 2021, è tornato in Italia assumendo il ruolo di Business Development Consultant.

EVO ha recentemente rinnovato la sua gamma

L’arrivo di Enrico Atanasio coincide con un periodo di rinnovamento e crescita per EVO. La recente presentazione della nuova EVO 5, il restyling della EVO 4 e il lancio del pick-up EVO Cross 4 segnano un completo rinnovamento della line-up del costruttore del Gruppo DR.

Questa mossa strategica rappresenta l’ambizione di EVO di rimanere al passo con le esigenze in continua evoluzione del mercato automobilistico. Con l’ingresso di Atanasio, l’azienda si prepara ad affrontare nuove sfide nel panorama automobilistico.