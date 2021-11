ElectrifYou by BMW Group: a Roma il roadshow per promuovere la mobilità sostenibile

BMW Group ha organizzato il nuovo evento itinerante dedicato alla scoperta della mobilità elettrica battezzato #ElectrifYou. La prossima tappa si svolgerà a Roma venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre presso Largo dei Lombardi.

Economia circolare e mobilità urbana sostenibile

Dopo l’interesse riscontrato lo scorso anno, in occasione degli eventi che si sono svolti in ben cinque città italiane per far conoscere la mobilità elettrica e promuovere la strategia relativa al tema della mobilità sostenibile, il Costruttore tedesco continua a mostrare i propri risultati sulla riduzione delle emissioni di CO2, tramite passi concreti verso questa direzione.

Una gamma elettrificata sempre più completa

Il Gruppo teutonico ha inoltre ribadito la decisione di voler mantenere tutti gli impegni presi in relazione al tema del contenimento delle emissioni di CO2. Basti pensare che alla fine del 2020, il BMW Group ha fatto meglio dell’obiettivo di emissioni di CO2 fissato dall’Unione Europea, raggiungendo una cifra di 99 g/km a fronte di un target di 104 g/km, grazie ad una gamma completa di vetture elettrificate.

L’obiettivo del Gruppo BMW è quello vantare una gamma composta da ben 25 modelli elettrificati entro il 2023, inoltre ha confermato l’investimento di 30 miliardi di euro per lo sviluppo mobilità sostenibile nel periodo 2020-2025. Attualmente sono sei i veicoli in produzione (a due o a quattro ruote) completamente elettrici del BMW Group: si parte dalla i3 e si arriva alle nuove BMW iX e i4, passando dal SUV iX3 e alle MINI Full Electric, senza dimenticare il nuovo scooter elettrico BMW CE04.

Test drive con le ultime novità

In occasione dell’#ElectrifYou che si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 novembre dalle ore 10 alle 19 presso Largo dei Lombardi, sarà possibile scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in del BMW Group, ricevendo informazioni tecniche e approfondimenti di prodotto ed effettuando un test drive. Tra le novità spicca la nuova e tecnologica BMW iX full electric, sbarcata sul mercato proprio in questi giorni e disponibile per i test drive, mentre la nuova BMW i4 gran coupé sarà in mostra in forma statica.