Potenza brutale e fascino vintage si incontrano in un capolavoro unico: 1.724 cavalli, 1.500 Nm di coppia e oltre 5.500 ore di lavoro artigianale per ridefinire il mito della Ford Mustang Shelby GT500. Nel cuore di Praga, l’officina Mean Machine Garage ha dato vita a “Hellenor“, una straordinaria restomod che reinterpreta la leggendaria Shelby GT500 del 1967, portandola a livelli di potenza mai raggiunti prima. Questo gioiello meccanico trae ispirazione dalla celebre “Eleanor” del film “Fuori in 60 secondi” e rappresenta l’apice della personalizzazione automobilistica moderna.

Hellenor: una vera muscle car

La trasformazione è radicale: della carrozzeria originale rimane solo la sezione centrale del tetto. La vettura sfoggia una spettacolare verniciatura Candy Organic Green arricchita da dettagli in bronzo e alluminio lucidato. L’abitacolo, rifinito con pelle Ferrari cucita a mano e Alcantara, unisce lusso e sportività, mentre il cruscotto mantiene il fascino retrò integrandosi con la moderna tecnologia Dakota Digital.

Sotto il cofano pulsa un impressionante motore V8 da 7 litri biturbo, capace di prestazioni da supercar: 1.215 cavalli con benzina normale, che salgono a 1.724 utilizzando carburante da competizione. La coppia motrice di 1.500 Nm colloca questa vettura nell’élite delle auto sportive più potenti mai realizzate.

Un pacchetto completo

Completano questa straordinaria opera cerchi Forgeline in alluminio forgiato su misura e componenti selezionati dal rinomato specialista americano Roadster Shop, con sede in Illinois. Il risultato è un’auto che combina perfettamente l’heritage americano con l’artigianalità europea, creando un capolavoro unico nel panorama automobilistico mondiale.