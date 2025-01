A Brescia prende il via una rivoluzione nella mobilità urbana con il debutto su strada di un’auto a guida autonoma integrata nel servizio di car sharing. Questo progetto innovativo nasce dalla collaborazione tra A2a e il Politecnico di Milano, nell’ambito del programma del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most).

Fiat 500e, a guida autonoma

La sperimentazione, che durerà un anno, vede protagonista una Fiat 500e equipaggiata con un avanzato sistema di guida autonoma sviluppato dal Politecnico di Milano. Durante il test, l’auto sarà in grado di muoversi autonomamente per raggiungere i clienti che l’hanno prenotata tramite app e, al termine del servizio, tornare alla stazione di ricarica o dirigersi verso il cliente successivo. Con l’utente a bordo, invece, il veicolo potrà essere guidato come un normale veicolo elettrico a noleggio.

Il progetto, presentato a Brescia alla presenza di figure chiave come Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, e il sindaco Laura Castelletti, rappresenta un importante passo avanti nella mobilità sostenibile. Mazzoncini ha sottolineato come questa iniziativa combini le potenzialità della guida autonoma e del car sharing per offrire un trasporto più sicuro e sostenibile, contribuendo alla decarbonizzazione delle città.

Secondo studi recenti, le automobili sono utilizzate in media solo per il 5% del tempo giornaliero, percorrendo annualmente circa 10.000 chilometri. Progetti come questo mirano a ottimizzare l’uso dei veicoli, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza dei trasporti urbani.

L’entusiasmo per il car sharing sperimentale a Brescia

Il sindaco Castelletti ha evidenziato il ruolo di Brescia come città pioniera nell’innovazione tecnologica, ricordando progetti storici come il teleriscaldamento, il termoutilizzatore e la metropolitana leggera automatica. “Brescia si conferma terreno fertile per progetti pilota di rilevanza non solo nazionale“, ha dichiarato la sindaca. La fase di sperimentazione si concluderà entro novembre 2025, con uno o due test su strada previsti ogni mese. Questo progetto non solo posiziona Brescia come modello europeo per il futuro della mobilità urbana, ma potrebbe anche rappresentare un punto di svolta per il settore del car sharing e della guida autonoma.