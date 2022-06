Zity: inaugurato a Milano il car sharing del Gruppo Renault

Dopo pochi mesi dalle prime anticipazione, finalmente il nuovo car sharing del Gruppo Renault – Zity – è attivo nella città di Milano. Il capoluogo lombardo è la quarta città europea dove è stato inaugurato questo nuovo servizio di sharing zero emissioni, dopo Madrid, Parigi e Lione.

Zity: 450 Dacia Spring a Milano

Sulle strade della città meneghina sarà disponibile una flotta di ben 450 Dacia Spring, il crossover compatto dalla meccanica 100% elettrica. Le vetture potranno facilmente essere localizzate e successivamente prenotate tramite l’utilizzo di una apposita app per smartphone. La formula di noleggio è quella del free-floating, che da la possibilità di iniziare e terminare il noleggio della vettura in qualsiasi zona nell’area cittadina prestabilita, pari a 112 chilometri quadrati.

Zity: partenza a razzo

La partenza di Zity è stata un successo: oltre 6.000 utenti della città di Milano hanno già effettuato la pre-registrazione. Il servizio garantisce tariffe flessibili, caratterizzate da una formula di prezzo al minuto che comprende tra le alte cose il noleggio, il parcheggio (all’interno dell’area servita), l’assicurazione, la ricarica elettrica e la manutenzione.

Le tariffe al minuto

In questa rima fase di lancio viene proposta una tariffa speciale fissa di soli 0,23 euro al minuto. Non manca inoltre la tariffa stand-by dal costo di 0,12 euro al minuto che permette consente agli utenti di mantenere il noleggio del veicolo anche quando si è momentaneamente in sosta. Successivamente la fase di lancio, il servizio avrà tariffe pari a 29 e 15 centesimi (al minuto).

Tariffe flat

L’offerta viene completata da alcune interessanti tariffe flat: si parte da 4 ore e si arriva fino a 3 giorni, con un prezzo che varia da 29 euro (per 4 ore di affitto) a 99 euro (per tre giorni interi). Se si desidera noleggiare la vettura per un giorno il prezzo è pari a 49 euro.

Vengono messi a disposizione anche dei pacchetti denominati “zity bundle”. Questi ultimi restituiscono dei crediti sull’acquisto e un’assicurazione con polizza completa con franchigia che comprende numerose garanzie: difesa e l’assistenza legale, assistenza in viaggio e in caso di sinistro e i vetri rotti (extra di 2,49 euro).