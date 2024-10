Drivalia lancia CarCloud Omoda: servizio di noleggio auto in abbonamento

Drivalia, società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, annuncia il lancio del nuovo abbonamento CarCloud dedicato a Omoda 5, con cui mettersi al volante del SUV del brand del colosso asiatico Chery, senza i vincoli dell’acquisto. Si amplia così l’offerta dell’abbonamento mensile all’auto ideato da Drivalia. CarCloud, che ha conquistato oltre 45.000 utenti in Italia, ha contribuito alla diffusione delle “subscription”, soprattutto tra i più giovani, che le considerano una soluzione di mobilità smart, flessibile e vantaggiosa.

Una formula in ascesa

L’iniziativa è in linea con le evoluzioni del mercato della mobilità. Entro il 2025 si prevede che, nei cinque principali mercati europei, l’8% di tutte le immatricolazioni di nuovi veicoli sarà basato su modelli di abbonamento, quota che potrebbe arrivare fino al 10%. Destinato a clienti privati, liberi professionisti e aziende, il nuovo CarCloud OMODA 5 è sottoscrivibile online (su drivalia.com o su amazon.it) e presso i Drivalia Mobility Store, e può essere rinnovata fino a 12 mesi. Sarà inoltre possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza penali, una volta trascorsi i primi 30 giorni. Per abbonarsi, basta acquistare il voucher – al costo di 299€ – e convertirlo sul sito di CarCloud. Una volta attivato l’abbonamento, sarà possibile prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati.

Drivalia e Omoda 5: le caratteristiche dell’abbonamento

Il canone mensile – di 499€, che diventano 439€ per il primo mese grazie alla promo valida fino al 15 novembre – include 1.500 km al mese e tutti i servizi per guidare in totale libertà, tra cui polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono inoltre comprese 24 ore al mese del car sharing E+Share Drivalia, da utilizzare per i primi 3 mesi nelle città di Roma, Torino, Milano e Lione. La nuova formula di CarCloud dedicata a OMODA 5 sarà disponibile da subito in undici regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto).