Mirafiori, lo storico stabilimento torinese, ha riaperto i cancelli dopo mesi di fermo causati dalla bassa domanda di modelli Fiat e Maserati. Dal 20 gennaio, i lavoratori sono tornati in produzione con la Fiat 500 elettrica, mentre la produzione Maserati, con i modelli Maserati GranTurismo e GranCabrio, è ripartita in anticipo il 21 gennaio.

Mirafiori: ripartono le attività

Secondo la Rsa Fiom, come riportato dall’agenzia Ansa, le attività seguiranno un cronoprogramma scaglionato. Per la Fiat 500 elettrica, la produzione durerà fino al 31 gennaio, con un ritmo compreso tra 140 e 160 unità al giorno, coinvolgendo circa il 60% della forza lavoro. Per Maserati, i reparti di lastratura e sigillatura saranno operativi dal 21 al 24 gennaio, mentre il montaggio riprenderà il 27 gennaio, con una produzione stimata di circa 30 vetture al giorno.

Il ritorno anticipato della produzione Maserati è stato accolto positivamente dalla Rsa Fiom, che ha evidenziato come questa decisione abbia evitato un periodo prolungato di inattività, riducendo le perdite economiche per i lavoratori. Tuttavia, non tutti gli operai sono stati coinvolti nella ripresa, poiché alcune linee operano a turno unico.

Fiat 500e: un modello chiave

La ripartenza dello stabilimento rappresenta un momento significativo per il gruppo Stellantis, proprietario dei marchi Fiat e Maserati, che mira a rilanciare la produzione in un contesto di transizione verso l’elettrico. La Fiat 500 elettrica gioca un ruolo chiave in questa strategia, mentre i modelli Maserati continuano a mantenere il focus sui segmenti di lusso e alte prestazioni.

La riapertura di Mirafiori mette in luce le sfide e le opportunità per l’industria automobilistica italiana, impegnata a bilanciare innovazione e tradizione, affrontando al contempo le dinamiche di mercato e le nuove esigenze dei consumatori. Il momento di svolta per questo importante e grande impianto italiano potrebbe arrivare a fine anno, quando debutterà la versione ibrida della citycar tanto amata nel Belpaese e all’estero come simbolo del Made in Italy.