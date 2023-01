Epici attraversamenti del guado nella gara off-road | Video

Un video mostra 10 anni di attraversamento di un guado, nella gara che abitualmente si svolge su un tracciato di Caliente Nevada, piccola cittadina nella contea di Lincoln, Nevada (Stati Uniti). Protagonisti del filmato sono dei veicoli off-road (o adattati allo scopo), ripresi durante il passaggio sul corso d’acqua, nelle edizioni della sfida dal 2012 al 2022.

Il guado perdona poco

Non a tutti i piloti in corsa l’attraversamento è andato bene. Alcuni partecipanti sono rimasti bloccati, col motore in panne, perché quando l’acqua entra dentro, c’è poco da fare. Diversi i problemi causati dal passaggio sul rio, che ha mietuto le sue vittime fra le auto (intesi come guasti o rotture). Nel cortometraggio sono raccolte alcune riprese eseguite nel decennio appena passato. Queste regalano una scenografica miscela di tuffi a quattro ruote. Il video, a tratti, è epico.

Ricco assortimento di veicoli

Protagonisti del filmato sono mezzi di varia natura: si spazia dai potentissimi truck ai leggeri dune buggy, passando per i SUV, i fuoristrada, le muscle car. C’è pure il mitico Maggiolino della Volkswagen, preparato per l’off-road, che riesce a guadare il corso d’acqua con grande souplesse e senza il minimo cenno di fatica o di difficoltà.

Approcci forti o dolci

Guardando il video, si ammirano le diverse tecniche di attraversamento scelte dai protagonisti. C’è chi rallenta, per solcare le acque in modo delicato; c’è chi si tuffa a tutta birra, anche a costo di spaccare il motore. Qualcuno raccorda le traiettorie in modo impeccabile, per ridurre la percorrenza fra una curva e l’altra del fondo sterrato, sui lati opposti del corso d’acqua. Lo spettacolo è assicurato, specie per chi ama il fuoristrada. In alcuni fotogrammi entra in scena una splendida ragazza in bikini, che ingentilisce il video, guadagnando senza ombra di dubbio il primato della bellezza. A voi le immagini. Buona visione!