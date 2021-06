E-Legend EL1: il tributo elettrico alla Audi Sport Quattro

Una leggenda del mondo dei rally, un’icona del motorsport e vero simbolo della produzione di Audi. Stiamo parlando della Audi Sport Quattro, che adesso è divenuta fonte di ispirazione per la E-Legend EL 1, una fuoriserie 100% elettrica che strizza l’occhio alla vecchia regina di Ingolstadt. Basta guardarla e in un secondo il suo design ci riporta agli anni ’80, ma con quel gusto moderno che solo le vetture elettriche sono in grado di sviluppare.

Caratteristiche

Questo modello evocativo è alimentato da tre motori elettrici, uno sull’asse anteriore e due sul retro, che si uniscono per produrre 804 CV. Alla base di questo veicolo c’è un pacco batteria da 90 kWh che usa la stessa tecnologia da 800 volt della Porsche Taycan. L’E-Legend EL1 promette di raggiungere i 100 km/h da fermo in 2,8 secondi e i 200 km/h in meno di 10 secondi. Inoltre, si dice che la batteria garantirà all’EL1 fino a 400 km di autonomia e questo dovrebbe essere sufficiente per completare due giri del Nurburgring quando si guida a al massimo nella modalità di guida SportPlus. L’EV dispone anche di torque vectoring per facilitarne la gestione e il controllo al volante.

Si muove nel passato

L’autorevole Auto Motor Und Sport suggerisce che la E-Legend EL1 probabilmente ha a disposizione gli stessi moduli batteria della Porsche Taycan, il che significa che sarà in grado di ricaricarsi in modo molto rapido. La società dietro l’auto sportiva elettrica ha aggiunto che la batteria è dotata di un sofisticato sistema di raffreddamento a liquido. Il design della EL1 ricorda chiaramente l’Audi Sport Quattro S1, quindi la parte anteriore presenta fari prominenti e luci diurne a LED e un cofano sporgente di forma quasi identica a quella dell’Audi, comprese le tre piccole prese d’aria.

Inoltre, la EL1 ha una forma squadrata e aggressiva con passaruota pronunciati e cerchi a cinque razze bianchi ispirati al rally. Nella parte posteriore troviamo, invece, uno spoiler e fanali posteriori a LED da taglio accattivante. Sono previste un totale di 30 unità per la produzione e dovrebbero essere pronte il prossimo anno con un prezzo superiore a 1 milione di euro (1,19 milioni di dollari). E-Legend sta progettando anche i modelli EL2 ed EL3, il primo dei quali potrebbe avere un design ispirato alla Lancia Stratos HF Stradale.