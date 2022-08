E-GAP, come funziona e prezzi della ricarica a domicilio

Se l’ansia di ricarica vi perseguita da quando avete deciso di raggiungere la vostra località di villeggiatura non preoccupatevi, quest’anno in alcune zone vacanziere ci sarà una pratica soluzione che potrebbe togliervi dai guai battezzata E-GAP.

E-GAP: cos’è il nuovo servizio di ricarica

Nato grazie alla collaborazione con Enel X Way, la global business line di Enel per la mobilità elettrica, E-GAP si presenta come il primo servizio in Italia di ricarica rapida urbana, mobile e disponibile on-demand.

E-GAP: come funziona la ricarica mobile

Questo servizio di ricarica mobile può essere prenotato in tutta comodità tramite l’app JuicePass, previa registrazione e con pochi e semplici click. Una volta prenotato il servizio, il furgone di E-GAP raggiungerà la nostra auto elettrica bisognosa di energia. La potenza di ricarica del van E-GAP può essere paragonata a quella di una colonnina di tipo ”fast” in corrente continua. Ad oggi supera i 50 kW e presto arriverà a 100 kW.

Dove si trova

Il Servizio è già attivo nelle città di Milano, Roma, Torino e Bologna e per il mese di agosto anche nelle località turistica dell’Argentario, in Toscana, e a Santa Margherita Ligure. E-GAP si sta espandendo in tutta Europa, in particolare in Francia, Spagna e Germania.

Prezzi

Pe quanto riguarda i prezzi, le tariffe variano a seconda dell’energia richiesta e dei tempi di arrivo del van dal momento in cui si è effettuata la prenotazione tramite App, da 90 minuti a 6 ore. Ad esempio, la ricarica small, della durata massima di 30 minuti con un massimo di energia erogata di 10kWh, viene proposta ad un costo di 20 euro nel primo caso e di 18 euro nel secondo. La ricarica medium (durata massima di 45 minuti e con un massimo di energia erogata di 20kWh) costerà 25 euro nel primo caso e 23 euro nel secondo. La tariffa più estesa chiamata “large”, della durata massima di 60 minuti con un massimo di energia erogata di 30kWh, vanterà un costo di 30 euro se il van arriva entro 90 minuti e di 28 euro se arriva entro 6 ore.