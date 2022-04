DS9 Limousine, potrebbe essere l’auto del Presidente francese?

In queste settimane la Francia è impegnata a decidere il suo prossimo Presidente: in questo periodo storico stritolato tra guerra e pandemia, l’uscente Macron e la sfidante LePen si contendono la guida del Paese transalpino. In questo contesto, Stellantis ha già preparato la prossima vettura presidenziale che accompagnerà l’inquilino dell’Eliseo nei suoi spostamenti più importanti e negli eventi solenni. Anche se ad oggi non c’è nulla di ufficiale, ma con ogni probabilità sarà una vettura del brand francese DS Automobile che raccoglierà il testimone di auto presidenziali storiche come Citroen DS e SM o della più recente DS7 Crossback.

I media francesi si sono divertiti ad immaginare una speciale DS9 limousine, vettura con passo lungo derivata dall’ammiraglia DS9 e chiamata a prendere l’eredità spirituale dell’iconica Citroen SM del presidente Georges Pompidou, realizzata su misura a inizio anni Settanta grazie all’aiuto di Henri Chapron. La vettura, caratterizzata da un passo allungato, era paragonabile ad un vero e proprio salotto viaggiante, inoltre poteva contare su un “cuore” decisamente esclusivo, ovvero un sei cilindri Maserati.

Tornando alla futura Limousine del Presidente, conosciuta al momento con il nome di DS9 Faubourg Saint Honoré, come accennato in precedenza si tratta di una ipotesi che però sembra abbia scatenando la fantasia di tantissimi appassionati del brand, cosa che potrebbe spingere il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha voler realizzare una Maybach alla francese.

Ricordiamo che il Costruttore francese ha realizzato due DS7 Crossback a passo lungo, proprio per Macron, quindi non è da escludere la possibile di vedere questa discussa la DS9 limousine, magari motorizzata con il poderoso V6 Nettuno Maserati , utilizzato sulla supercar MC20 e sul SUV Grecale.