Maserati Nettuno: il nuovo motore V6 biturbo della Casa del Tridente

Di Dario Montrone giovedì 2 luglio 2020

Ecco il nuovo motore a benzina Maserati Nettuno, sviluppato direttamente dal costruttore modenese e destinato alla nuova supercar MC20 che debutterà a settembre

Per la nuova supercar Maserati MC20, la cui presentazione ufficiale è prevista all'evento "MMXX: The Time To Be Audacious" in programma il 9 e il 10 settembre prossimi, la Casa del Tridente ha sviluppato il nuovo motore a benzina 3.0 V6 biturbo da 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima, rispettivamente disponibili a 7.500 giri/minuto e 3.000 giri/minuto.

Il nuovo motore a benzina di Maserati, denominato ufficialmente Nettuno, adotta la tecnologia di Formula 1 per le auto stradali ed è frutto della collaborazione tra il reparto Innovation Lab di Via Emilia Ovest, le officine ex Maserati Corse di Via delle Nazioni e il Polo Motori di Viale Ciro Menotti. Infatti, la nuova Maserati MC20 sarà "100% Made in Modena".

Tutti i dettagli di Maserati Nettuno

Tra le principali caratteristiche tecniche del nuovo motore Nettuno a benzina di Maserati figurano l'architettura a V di 90 gradi, l'alesaggio di 88 mm e la corsa di 82 mm, il rapporti di compressione 11:1, l'ordine di scoppio 1-6-3-4-2-5, il regime massimo di rotazione a 8.000 giri/minuto, la doppia sovralimentazione con le valvole WasteGate, il sistema di accensione a doppia candela laterale con la precamera passiva, il sistema di lubrificazione a carter secco, il doppio sistema di iniezione indiretta e diretta a 350 bar ed il rapporto tra peso e potenza di 210 CV/litro. Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo propulsore misura un metro in lunghezza, 65 cm in altezza e 60 cm in lunghezza, mentre il peso è inferiore ai 220 kg.