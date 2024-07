DS Automobiles con una concept car al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille

DS Automobiles vuole stupire con una show car unica al concorso Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. L’appuntamento, in programma per il 15 settembre nei giardini dell’omonimo castello francese, avrà una cornice ambientale sfavillante per esibire le vetture protagoniste dell’esclusivo rendez-vous.

Quest’ultimo, inaugurato 10 anni fa, avvolge l’universo creativo nelle diverse dimensioni espressive, per una tela magica, tutta da vivere. Gli appassioni d’auto sanno quanto sia gratificante esserci. Del resto, la coniugazione fra arte, architettura, classe e glamour è stata sempre una compagnia ideale dei più prestigiosi eventi statici a quattro ruote.

DS Automobiles ha svolto il ruolo di partner della kermesse, sin dalle sue origini. La liaison continua ancora oggi, con stimoli sempre nuovi. Il marchio transalpino della galassia Stellantis si è aggiudicato nel tempo diversi premi al concorso Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. Fra questi, meritano di essere menzionati l’ambitissimo trofeo “Best Of Show” con DS E-TENSE (2016) e l’Innovation Award con DS E-TENSE Performance (2022).

Nell’edizione 2024 ricorre il decimo anniversario di collaborazione con il celebre concorso d’eleganza, che offre a stilisti e costruttori di carrozzerie un’opportunità unica per mettere in mostra le proprie capacità. DS Automobiles vuole stupire, con qualcosa di unico. Per riuscirci farà leva su una show car, sviluppata ad hoc. La casa francese presenterà al Castello di Chantilly uno studio di design completamente nuovo, che rappresenterà il momento clou del concorso.

Sarà un prodotto capace di interpretare al meglio lo spirito dell’evento, la cui filosofia è quella di stimolare i produttori ad esporre delle idee, colmando la distanza tra passato e futuro. Il tutto in un quadro impreziosito dalle novità portate sul red carpet da alcune delle principali case di moda. Si profila uno spettacolo glamour, tutto da vivere, nella campagna intorno a Parigi.