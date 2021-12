DS 5 Crossback: la futura SUV coupé in chiave premium

Nel corso del 2024 debutterà la nuova DS 5 Crossback, al momento nota come modello D85. Riconoscibile per lo stile da SUV coupé della carrozzeria, sarà posizionata tra la piccola DS 3 Crossback e la media DS 7 Crossback.

Con la piattaforma STLA Medium

Esteticamente, l’inedita DS 5 Crossback sarà in linea con il design della concept car DS Aero Sport Lounge svelata l’anno scorso, anche se le dimensioni saranno molto più compatte. Inoltre, potrebbe portare al debutto la nuova piattaforma modulare STLA Medium del gruppo Stellantis.

Ibrida Plug-In o elettrica?

Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Motor.es, la futura DS 5 Crossback dovrebbe essere disponibile solo con la propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Nello specifico, la gamma comprenderebbe la versione E-Tense da 180 CV e 250 CV di potenza complessiva, più la configurazione E-Tense 4×4 da 300 CV e 360 CV di potenza complessiva. Tuttavia, proprio per il 2024 è in programma il definitivo passaggio del premium brand DS Automobiles alla propulsione elettrica, quindi la DS 5 Crossback potrebbe essere anche o esclusivamente a zero emissioni.