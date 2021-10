DS 3 Crossback: le indiscrezioni sul restyling

La DS 3 Crossback, piccola SUV del premium brand francese di Stellantis, sarà presto sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, la principale novità sarà rappresentata dal design del frontale che sarà quasi certamente adeguato allo stile delle nuove DS 4 e DS 9.

Più autonomia per la elettrica?

La nuova DS 3 Crossback restyling dovrebbe essere svelata al Salone di Parigi 2022, in programma nel mese di ottobre dell’anno prossimo. La commercializzazione sul mercato europeo, invece, partirà nel corso della primavera del 2023. Inoltre, per la configurazione E-Tense a propulsione elettrica da 136 CV di potenza sarebbe previsto l’incremento dell’autonomia massima fino a 360 km, se non addirittura a 400 km.

Mild Hybrid a benzina

A livello di motorizzazioni, la gamma della nuova DS 3 Crossback restyling comprenderà il propulsore diesel 1.5 BlueHDi nelle versioni da 110 CV e 130 CV di potenza, mentre il motore a benzina 1.2 PureTech – disponibile nelle declinazioni da 100 CV, 130 CV e 155 CV di potenza – potrebbe adottare la tecnologia Mild Hybrid da 48V, più il nuovo cambio automatico a doppia frizione e-DCT a sette rapporti.