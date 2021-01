DS 3 Crossback: la nuova gamma Model Year 2021

Sul mercato italiano è disponibile la nuova gamma Model Year 2021 della DS 3 Crossback, proposta negli allestimenti So Chic, Performance Line, Grand Chic e Performance Line+. Le declinazioni So Chic e Grand Chic sono dedicate all’eleganza e dotate degli elementi DS Wings cromati, mentre le configurazioni Performance Line e Performance Line+ sono votate alla sportività e riconoscibili per gli elementi DS Wings di colore nero opaco.

La nuova DS 3 Crossback Model Year 2021 è in vendita al prezzo base di 26.000 euro relativo all’allestimento So Chic, mentre la configurazione Performance Line è proposta a partire da 26.500 euro. Con il sovrapprezzo di 3.500 euro e la dotazione di serie completa di display touch screen centrale da 10,3 pollici e fari DS Matrix Led Vision, invece, sono disponibili anche la declinazione Performance Line+ con i cerchi in lega Monza da 18 pollici di diametro e l’allestimento Grand Chic con i cerchi in lega Shangai da 18 pollici più gli interni in pelle della Ispirazione Bastille.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova gamma Model Year 2021 della DS 3 Crossback prevede il propulsore a benzina 1.2 PureTech nelle declinazioni da 100 CV, 130 CV e 155 CV di potenza, il motore diesel 1.5 BlueHDi nelle configurazioni da 110 CV e 130 CV di potenza, nonché la versione E-Tense a propulsione elettrica, tutte proposte anche o solo in abbinamento al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti. Infine, tra gli optional figurano la Ispirazone Opera dell’abitacolo con gli interni in pelle Nappa, l’impianto audio HiFi Focal Electra, il dipositivo Adavanced Traction Control e ben sei pacchetti Safety Pack.